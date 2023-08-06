https://ria.ru/20230806/donetsk-1888437429.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 06.08.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 37 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T10:40

2023-08-06T10:40

2023-08-06T10:40

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

горловка

куйбышевский район

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 37 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в телеграм-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 07.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 07.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. По данным ведомства, с 07.50 мск по 10.20 мск украинские войска выпустили еще 26 снарядов калибром 155 миллиметров по нескольким районам Донецка. Кроме того, в 08.55 мск украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230806/ukraina-1888417324.html

https://ria.ru/20230806/zelenskiy-1888410540.html

донецк

горловка

куйбышевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, горловка, куйбышевский район, нато, сцкк