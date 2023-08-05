https://ria.ru/20230805/spetsoperatsiya-1888343493.html

Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов украинской мехбригады

Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов украинской мехбригады - РИА Новости, 05.08.2023

Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов украинской мехбригады

Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов 44-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T13:33

2023-08-05T13:33

2023-08-05T13:38

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

донецкая народная республика

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов 44-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в субботу министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 44-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке.Кроме того, в районе населенного пункта Рогань Харьковской области поражена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей, отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20230805/poteri-1888342867.html

россия

харьковская область

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика