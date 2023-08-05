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Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов украинской мехбригады - РИА Новости, 05.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 05.08.2023 (обновлено: 13:38 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/spetsoperatsiya-1888343493.html
Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов украинской мехбригады
Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов украинской мехбригады - РИА Новости, 05.08.2023
Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов украинской мехбригады
Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов 44-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T13:33
2023-08-05T13:38
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов 44-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в субботу министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 44-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке.Кроме того, в районе населенного пункта Рогань Харьковской области поражена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей, отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20230805/poteri-1888342867.html
россия
харьковская область
донецкая народная республика
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика
Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов украинской мехбригады

Минобороны: российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов 44 мехбригады ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота расчета орудия "Гиацинт-Б" в зоне спецоперации
Работа расчета орудия Гиацинт-Б в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа расчета орудия "Гиацинт-Б" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов 44-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 44-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке.
Кроме того, в районе населенного пункта Рогань Харьковской области поражена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей, отмечает МО РФ.
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ВСУ потеряли до 230 военных на Донецком направлении
Вчера, 13:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьДонецкая Народная Республика
 
 
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