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Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов украинской мехбригады
Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов украинской мехбригады - РИА Новости, 05.08.2023
Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов украинской мехбригады
Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов 44-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T13:33
2023-08-05T13:33
2023-08-05T13:38
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов 44-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в субботу министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 44-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке.Кроме того, в районе населенного пункта Рогань Харьковской области поражена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей, отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20230805/poteri-1888342867.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика
Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов украинской мехбригады
Минобороны: российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов 44 мехбригады ВСУ