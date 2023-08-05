https://ria.ru/20230805/sochi-1888339516.html

Власти Сочи предупредили о жаре до 37 градусов

Власти Сочи предупредили о жаре до 37 градусов - РИА Новости, 05.08.2023

Власти Сочи предупредили о жаре до 37 градусов

Сильная жара - до 37 градусов ожидается на территории Большого Сочи до воскресенья, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T12:58

2023-08-05T12:58

2023-08-05T12:58

сочи

погода

краснодарский край

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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Сильная жара - до 37 градусов ожидается на территории Большого Сочи до воскресенья, сообщили в пресс-службе администрации города. "В соответствии с предупреждением синоптиков в период 11-12 часов 5 августа, а также 6 августа, на территории Сочи ожидается сильная жара – температура воздуха местами достигнет +36 - +37 градусов Цельсия", - говорится в сообщении. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями не рекомендуется выходить в это время на улицу, отмечают в ведомстве. Как передает корреспондент РИА Новости, жаркая погода уже установилась во всех крупных районах курорта - Лазаревском, Центральном, Хостинском, Адлерском. Там температура воздуха превышает 27 градусов, в городе ясно, без осадков.

https://ria.ru/20230805/pogoda-1888303703.html

сочи

краснодарский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сочи, погода, краснодарский край