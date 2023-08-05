https://ria.ru/20230805/sochi-1888339516.html
Власти Сочи предупредили о жаре до 37 градусов
Власти Сочи предупредили о жаре до 37 градусов - РИА Новости, 05.08.2023
Власти Сочи предупредили о жаре до 37 градусов
Сильная жара - до 37 градусов ожидается на территории Большого Сочи до воскресенья, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T12:58
2023-08-05T12:58
2023-08-05T12:58
сочи
погода
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876190192_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_2e66ac82172c0c4e2d1cacecc94018c3.jpg
СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Сильная жара - до 37 градусов ожидается на территории Большого Сочи до воскресенья, сообщили в пресс-службе администрации города. "В соответствии с предупреждением синоптиков в период 11-12 часов 5 августа, а также 6 августа, на территории Сочи ожидается сильная жара – температура воздуха местами достигнет +36 - +37 градусов Цельсия", - говорится в сообщении. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями не рекомендуется выходить в это время на улицу, отмечают в ведомстве. Как передает корреспондент РИА Новости, жаркая погода уже установилась во всех крупных районах курорта - Лазаревском, Центральном, Хостинском, Адлерском. Там температура воздуха превышает 27 градусов, в городе ясно, без осадков.
https://ria.ru/20230805/pogoda-1888303703.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876190192_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_aadb87e4b67a59e77a4bc7ac8303f84e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, погода, краснодарский край
Сочи, Погода, Краснодарский край
Власти Сочи предупредили о жаре до 37 градусов
Власти Сочи предупредили о жаре до 37 градусов, она продержится на курорте до 6 августа
СОЧИ, 5 авг - РИА Новости.
Сильная жара - до 37 градусов ожидается на территории Большого Сочи до воскресенья, сообщили
в пресс-службе администрации города.
"В соответствии с предупреждением синоптиков в период 11-12 часов 5 августа, а также 6 августа, на территории Сочи ожидается сильная жара – температура воздуха местами достигнет +36 - +37 градусов Цельсия", - говорится в сообщении.
Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями не рекомендуется выходить в это время на улицу, отмечают в ведомстве.
Как передает корреспондент РИА Новости, жаркая погода уже установилась во всех крупных районах курорта - Лазаревском, Центральном, Хостинском, Адлерском. Там температура воздуха превышает 27 градусов, в городе ясно, без осадков.
Жителям Центральной России пообещали похолодание после аномальной жары