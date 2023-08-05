https://ria.ru/20230805/prokuratura-1888351911.html

Прокуратура проверит информацию о содержании волков под Новороссийском

Прокуратура проверит информацию о содержании волков под Новороссийском - РИА Новости, 05.08.2023

Прокуратура проверит информацию о содержании волков под Новороссийском

Прокуратура проверяет информацию о содержании истощенных волков в вольерах на территории Новороссийска, сообщили в надзорном ведомстве Краснодарского края. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T15:02

2023-08-05T15:02

2023-08-05T15:03

происшествия

новороссийск

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 5 авг - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о содержании истощенных волков в вольерах на территории Новороссийска, сообщили в надзорном ведомстве Краснодарского края. Ранее в местных СМИ, включая "Кубань 24", появилась информация о том, что в СНТ под Новороссийском обнаружили вольер с истощенными и измученными волками. Животных обнаружили соседи, при этом владелицы участка на месте не оказалось. По словам очевидцев, рядом с вольером на цепи сидела сторожевая хаски тоже "измученная". Отмечается, что животные пытаются делать подкопы под забором. "Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по факту размещения в сети Интернет информации о содержании в СНТ "Садко" Новороссийска местной жительницей на территории своего приусадебного участка в вольерах волков", - говорится в сообщении. По данным ведомства, правоохранительные органы оценят законность содержания животных.

https://ria.ru/20230718/seryabkina-1884718883.html

https://ria.ru/20220719/shtraf-1803387321.html

новороссийск

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новороссийск, краснодарский край