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Прокуратура проверит информацию о содержании волков под Новороссийском - РИА Новости, 05.08.2023
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15:02 05.08.2023 (обновлено: 15:03 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/prokuratura-1888351911.html
Прокуратура проверит информацию о содержании волков под Новороссийском
Прокуратура проверит информацию о содержании волков под Новороссийском - РИА Новости, 05.08.2023
Прокуратура проверит информацию о содержании волков под Новороссийском
Прокуратура проверяет информацию о содержании истощенных волков в вольерах на территории Новороссийска, сообщили в надзорном ведомстве Краснодарского края. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T15:02
2023-08-05T15:03
происшествия
новороссийск
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 5 авг - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о содержании истощенных волков в вольерах на территории Новороссийска, сообщили в надзорном ведомстве Краснодарского края. Ранее в местных СМИ, включая "Кубань 24", появилась информация о том, что в СНТ под Новороссийском обнаружили вольер с истощенными и измученными волками. Животных обнаружили соседи, при этом владелицы участка на месте не оказалось. По словам очевидцев, рядом с вольером на цепи сидела сторожевая хаски тоже "измученная". Отмечается, что животные пытаются делать подкопы под забором. "Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по факту размещения в сети Интернет информации о содержании в СНТ "Садко" Новороссийска местной жительницей на территории своего приусадебного участка в вольерах волков", - говорится в сообщении. По данным ведомства, правоохранительные органы оценят законность содержания животных.
https://ria.ru/20230718/seryabkina-1884718883.html
https://ria.ru/20220719/shtraf-1803387321.html
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Дарья Буймова
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происшествия, новороссийск, краснодарский край
Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край
Прокуратура проверит информацию о содержании волков под Новороссийском

Прокуратура проверит информацию об истощенных волках в вольере в СНТ под Новороссийском

© Фото очевидцаВольер с собаками в СНТ "Садко" в пригороде Новороссийска
Вольер с собаками в СНТ Садко в пригороде Новороссийска
© Фото очевидца
Вольер с собаками в СНТ "Садко" в пригороде Новороссийска. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 5 авг - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о содержании истощенных волков в вольерах на территории Новороссийска, сообщили в надзорном ведомстве Краснодарского края.
Ранее в местных СМИ, включая "Кубань 24", появилась информация о том, что в СНТ под Новороссийском обнаружили вольер с истощенными и измученными волками. Животных обнаружили соседи, при этом владелицы участка на месте не оказалось. По словам очевидцев, рядом с вольером на цепи сидела сторожевая хаски тоже "измученная". Отмечается, что животные пытаются делать подкопы под забором.
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По данным ведомства, правоохранительные органы оценят законность содержания животных.
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