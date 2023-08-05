https://ria.ru/20230805/pozhary-1888315879.html
В России потушили 66 природных пожаров за сутки
В России потушили 66 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 05.08.2023
В России потушили 66 природных пожаров за сутки
В России за сутки потушили 66 природных пожаров на площади почти семь тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T08:40
2023-08-05T08:40
2023-08-05T08:40
происшествия
природные пожары в россии
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В России за сутки потушили 66 природных пожаров на площади почти семь тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 04.08.2023 в 19 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 66 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 6 048 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 5 августа в стране действовали 176 лесных пожаров на площади 168 702 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действуют 59 пожаров на площади 149 362 гектаров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, природные пожары в россии, россия
Происшествия, Природные пожары в России, Россия
В России потушили 66 природных пожаров за сутки
Авиалесоохрана: в России потушили 66 природных пожаров за сутки
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости.
В России за сутки потушили 66 природных пожаров на площади почти семь тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана
.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 04.08.2023 в 19 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 66 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 6 048 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 5 августа в стране действовали 176 лесных пожаров на площади 168 702 гектаров, которые активно тушили.
Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действуют 59 пожаров на площади 149 362 гектаров.
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