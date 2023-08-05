https://ria.ru/20230805/pozhary-1888315879.html

В России потушили 66 природных пожаров за сутки

В России потушили 66 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 05.08.2023

В России потушили 66 природных пожаров за сутки

В России за сутки потушили 66 природных пожаров на площади почти семь тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T08:40

2023-08-05T08:40

2023-08-05T08:40

происшествия

природные пожары в россии

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В России за сутки потушили 66 природных пожаров на площади почти семь тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 04.08.2023 в 19 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 66 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 6 048 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 5 августа в стране действовали 176 лесных пожаров на площади 168 702 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действуют 59 пожаров на площади 149 362 гектаров.

https://ria.ru/20230805/pozhar-1888307046.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, природные пожары в россии, россия