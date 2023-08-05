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В России потушили 66 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 05.08.2023
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08:40 05.08.2023
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В России потушили 66 природных пожаров за сутки
В России потушили 66 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 05.08.2023
В России потушили 66 природных пожаров за сутки
В России за сутки потушили 66 природных пожаров на площади почти семь тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T08:40
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происшествия
природные пожары в россии
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В России за сутки потушили 66 природных пожаров на площади почти семь тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 04.08.2023 в 19 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 66 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 6 048 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 5 августа в стране действовали 176 лесных пожаров на площади 168 702 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действуют 59 пожаров на площади 149 362 гектаров.
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происшествия, природные пожары в россии, россия
Происшествия, Природные пожары в России, Россия
В России потушили 66 природных пожаров за сутки

Авиалесоохрана: в России потушили 66 природных пожаров за сутки

© РИА Новости / ГУ МЧС по Алтайскому краю | Перейти в медиабанкТушение пожара в Алтайском крае
Тушение пожара в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / ГУ МЧС по Алтайскому краю
Перейти в медиабанк
Тушение пожара в Алтайском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В России за сутки потушили 66 природных пожаров на площади почти семь тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 04.08.2023 в 19 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 66 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 6 048 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 5 августа в стране действовали 176 лесных пожаров на площади 168 702 гектаров, которые активно тушили.
Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действуют 59 пожаров на площади 149 362 гектаров.
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ПроисшествияПриродные пожары в РоссииРоссия
 
 
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