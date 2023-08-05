https://ria.ru/20230805/novoselovskoe-1888342266.html

Российские военные освободили Новоселовское в ЛНР

Российские военные освободили Новоселовское в ЛНР - РИА Новости, 05.08.2023

Российские военные освободили Новоселовское в ЛНР

Российские военные освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T13:27

2023-08-05T13:27

2023-08-05T17:57

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР на Купянском направлении, сообщили в Минобороны."На Купянском направлении грамотными и профессиональными действиями подразделений Западной группировки войск освобожден населенный пункт Новоселовское Луганской Народной Республики", — уточнили в ведомстве.Кроме того, штурмовые отряды при наступлении на широком фронте улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области.Позднее в Минобороны уточнили, что российские подразделения при освобождении Новоселовского овладели 11 опорными пунктами ВСУ. Противник при этом потерял свыше ста человек.Как сообщал в начале недели министр обороны Сергей Шойгу, российские военные освободили железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении, а также села Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении.Купянское направлениеРоссийские бойцы на Купянском направлении успешно отразили три контратаки ВСУ около Синьковки, Загоруйковки и Берестового Харьковской области, а также поразили скопления живой силы и техники противника.Потери украинских войск:Донецкое направлениеНа Донецком направлении бойцы Южной группировки войск вместе с авиацией и артиллерией успешно отразили десять атак противника около Белогоровки, Авдеевки и Старомихайловки в ДНР.Также военные поразили скопления живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Ласточкино, Марьинка и Красногоровка в ДНР.Всего ВСУ потеряли:Краснолиманское направлениеПодразделения группировки войск "Центр" ударами артиллерии и авиации успешно отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районе Серебрянского лесничества.Кроме того, бойцы нанесли комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника около населенных пунктов Новоегоровка, Невское и Червоная Диброва в ЛНР. За сутки украинская армия потеряла:Южнодонецкое направлениеВоенные группировки "Восток" поразили живую силу и технику ВСУ около населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Старомайорское и Ровнополь в ДНР.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские бойцы поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Криница, Егоровка, Преображенка, Новоданиловка и Пятихатки Запорожской области.Противник потерял:Херсонское направлениеВоенные продолжали выполнение боевых задач и на Херсонском направлении.Потери ВСУ составили:

https://ria.ru/20230803/vsu-1888078093.html

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https://ria.ru/20230802/oruzhie-1887762522.html

https://ria.ru/20230804/vsu-1888088719.html

https://ria.ru/20230803/artilleriya-1887893535.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны о захвате 11 опорных пунктов ВСУ Российские военные взяли под контроль 11 опорных пунктов ВСУ при освобождении Новоселовского в ЛНР, сообщили в Минобороны. "Потери противника составили более 100 человек, шесть боевиков сдались в плен", — уточнили в ведомстве. Кроме того, министерство опубликовало кадры боя, в результате которого удалось освободить этот населенный пункт. На снятом с беспилотника видео, в частности, демонстрируется огонь российских подразделений по украинским позициям, оборудованным в полуразрушенных жилых домах. Также видны перемещения пехоты ВСУ, которая попадает под разрывы боеприпасов. 2023-08-05T13:27 true PT5M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика