Российские военные освободили Новоселовское в ЛНР
Минобороны: российские военные освободили Новоселовское в ЛНР
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.
«
"На Купянском направлении грамотными и профессиональными действиями подразделений Западной группировки войск освобожден населенный пункт Новоселовское Луганской Народной Республики", — уточнили в ведомстве.
Кроме того, штурмовые отряды при наступлении на широком фронте улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области.
Позднее в Минобороны уточнили, что российские подразделения при освобождении Новоселовского овладели 11 опорными пунктами ВСУ. Противник при этом потерял свыше ста человек.
Как сообщал в начале недели министр обороны Сергей Шойгу, российские военные освободили железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении, а также села Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении.
Купянское направление
Российские бойцы на Купянском направлении успешно отразили три контратаки ВСУ около Синьковки, Загоруйковки и Берестового Харьковской области, а также поразили скопления живой силы и техники противника.
Потери украинских войск:
- до 140 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- три автомобиля;
- самоходная артиллерийская установка Krab польского производства;
- гаубицы Д-20 и "Мста-Б".
Донецкое направление
На Донецком направлении бойцы Южной группировки войск вместе с авиацией и артиллерией успешно отразили десять атак противника около Белогоровки, Авдеевки и Старомихайловки в ДНР.
Также военные поразили скопления живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Ласточкино, Марьинка и Красногоровка в ДНР.
Всего ВСУ потеряли:
- до 230 военнослужащих;
- четыре боевые бронированные машины;
- три автомобиля;
- самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства;
- гаубицу Д-20;
- три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика";
- противотанковую пушку "Рапира".
Краснолиманское направление
Подразделения группировки войск "Центр" ударами артиллерии и авиации успешно отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районе Серебрянского лесничества.
Кроме того, бойцы нанесли комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника около населенных пунктов Новоегоровка, Невское и Червоная Диброва в ЛНР.
За сутки украинская армия потеряла:
- более ста военнослужащих;
- три боевые бронированные машины;
- два автомобиля;
- самоходную артиллерийскую установку "Акация";
- две гаубицы Д-30.
Южнодонецкое направление
Военные группировки "Восток" поразили живую силу и технику ВСУ около населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Старомайорское и Ровнополь в ДНР.
Потери противника составили:
- более 210 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- три автомобиля;
- артиллерийская система М777 производства США;
- самоходная гаубица "Гвоздика".
Запорожское направление
Российские бойцы поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Криница, Егоровка, Преображенка, Новоданиловка и Пятихатки Запорожской области.
Противник потерял:
- более 175 военнослужащих;
- два танка;
- четыре боевые бронированные машины;
- две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства;
- четыре гаубицы Д-20;
- одно орудие Д-30.
Херсонское направление
Военные продолжали выполнение боевых задач и на Херсонском направлении.
Потери ВСУ составили:
- до 35 военнослужащих;
- три автомобиля;
- гаубица "Мста-Б".