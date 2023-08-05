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Российские военные освободили Новоселовское в ЛНР - РИА Новости, 05.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:27 05.08.2023 (обновлено: 17:57 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/novoselovskoe-1888342266.html
Российские военные освободили Новоселовское в ЛНР
Российские военные освободили Новоселовское в ЛНР - РИА Новости, 05.08.2023
Российские военные освободили Новоселовское в ЛНР
Российские военные освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T13:27
2023-08-05T17:57
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.&quot;На Купянском направлении грамотными и профессиональными действиями подразделений Западной группировки войск освобожден населенный пункт Новоселовское Луганской Народной Республики&quot;, — уточнили в ведомстве.Кроме того, штурмовые отряды при наступлении на широком фронте улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области.Позднее в Минобороны уточнили, что российские подразделения при освобождении Новоселовского овладели 11 опорными пунктами ВСУ. Противник при этом потерял свыше ста человек.Как сообщал в начале недели министр обороны Сергей Шойгу, российские военные освободили железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении, а также села Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении.Купянское направлениеРоссийские бойцы на Купянском направлении успешно отразили три контратаки ВСУ около Синьковки, Загоруйковки и Берестового Харьковской области, а также поразили скопления живой силы и техники противника.Потери украинских войск:Донецкое направлениеНа Донецком направлении бойцы Южной группировки войск вместе с авиацией и артиллерией успешно отразили десять атак противника около Белогоровки, Авдеевки и Старомихайловки в ДНР.Также военные поразили скопления живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Ласточкино, Марьинка и Красногоровка в ДНР.Всего ВСУ потеряли:Краснолиманское направлениеПодразделения группировки войск "Центр" ударами артиллерии и авиации успешно отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районе Серебрянского лесничества.Кроме того, бойцы нанесли комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника около населенных пунктов Новоегоровка, Невское и Червоная Диброва в ЛНР. За сутки украинская армия потеряла:Южнодонецкое направлениеВоенные группировки "Восток" поразили живую силу и технику ВСУ около населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Старомайорское и Ровнополь в ДНР.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские бойцы поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Криница, Егоровка, Преображенка, Новоданиловка и Пятихатки Запорожской области.Противник потерял:Херсонское направлениеВоенные продолжали выполнение боевых задач и на Херсонском направлении.Потери ВСУ составили:
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Минобороны о захвате 11 опорных пунктов ВСУ
Российские военные взяли под контроль 11 опорных пунктов ВСУ при освобождении Новоселовского в ЛНР, сообщили в Минобороны. "Потери противника составили более 100 человек, шесть боевиков сдались в плен", — уточнили в ведомстве. Кроме того, министерство опубликовало кадры боя, в результате которого удалось освободить этот населенный пункт. На снятом с беспилотника видео, в частности, демонстрируется огонь российских подразделений по украинским позициям, оборудованным в полуразрушенных жилых домах. Также видны перемещения пехоты ВСУ, которая попадает под разрывы боеприпасов.
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луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика
Российские военные освободили Новоселовское в ЛНР

Минобороны: российские военные освободили Новоселовское в ЛНР

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.
«

"На Купянском направлении грамотными и профессиональными действиями подразделений Западной группировки войск освобожден населенный пункт Новоселовское Луганской Народной Республики", — уточнили в ведомстве.

Кроме того, штурмовые отряды при наступлении на широком фронте улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области.
Позднее в Минобороны уточнили, что российские подразделения при освобождении Новоселовского овладели 11 опорными пунктами ВСУ. Противник при этом потерял свыше ста человек.
Как сообщал в начале недели министр обороны Сергей Шойгу, российские военные освободили железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении, а также села Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении.
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Купянское направление

Российские бойцы на Купянском направлении успешно отразили три контратаки ВСУ около Синьковки, Загоруйковки и Берестового Харьковской области, а также поразили скопления живой силы и техники противника.
Потери украинских войск:
  • до 140 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • три автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка Krab польского производства;
  • гаубицы Д-20 и "Мста-Б".
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Донецкое направление

На Донецком направлении бойцы Южной группировки войск вместе с авиацией и артиллерией успешно отразили десять атак противника около Белогоровки, Авдеевки и Старомихайловки в ДНР.
Также военные поразили скопления живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Ласточкино, Марьинка и Красногоровка в ДНР.
Всего ВСУ потеряли:
  • до 230 военнослужащих;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • три автомобиля;
  • самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства;
  • гаубицу Д-20;
  • три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика";
  • противотанковую пушку "Рапира".
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2 августа, 12:41

Краснолиманское направление

Подразделения группировки войск "Центр" ударами артиллерии и авиации успешно отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районе Серебрянского лесничества.
Кроме того, бойцы нанесли комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника около населенных пунктов Новоегоровка, Невское и Червоная Диброва в ЛНР.
За сутки украинская армия потеряла:
  • более ста военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины;
  • два автомобиля;
  • самоходную артиллерийскую установку "Акация";
  • две гаубицы Д-30.
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4 августа, 01:07

Южнодонецкое направление

Военные группировки "Восток" поразили живую силу и технику ВСУ около населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Старомайорское и Ровнополь в ДНР.
Потери противника составили:
  • более 210 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • три автомобиля;
  • артиллерийская система М777 производства США;
  • самоходная гаубица "Гвоздика".
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3 августа, 05:03

Запорожское направление

Российские бойцы поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Криница, Егоровка, Преображенка, Новоданиловка и Пятихатки Запорожской области.
Противник потерял:
  • более 175 военнослужащих;
  • два танка;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства;
  • четыре гаубицы Д-20;
  • одно орудие Д-30.

Херсонское направление

Военные продолжали выполнение боевых задач и на Херсонском направлении.
Потери ВСУ составили:
  • до 35 военнослужащих;
  • три автомобиля;
  • гаубица "Мста-Б".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная Республика
 
 
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