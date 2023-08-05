https://ria.ru/20230805/donetsk-1888314834.html

В Донецке три человека пострадали при украинском обстреле

В Донецке три человека пострадали при украинском обстреле - РИА Новости, 05.08.2023

В Донецке три человека пострадали при украинском обстреле

Три человека получили ранения в результате обстрелов украинскими войсками районов Донецка, при этом двое пострадали при разрыве кассетного боеприпаса, сообщил... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T08:32

2023-08-05T08:32

2023-08-05T08:47

специальная военная операция на украине

донецк

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Три человека получили ранения в результате обстрелов украинскими войсками районов Донецка, при этом двое пострадали при разрыве кассетного боеприпаса, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале."В результате обстрелов со стороны противника ранения средней степени тяжести получили три человека в Петровском и Киевском районах Донецка, два из них - при разрыве кассетного боеприпаса", - написал Пушилин.Он добавил, что повреждения получили девять жилых домов в Донецке и Александровке, а также два объекта инфраструктуры в Петровском районе административного центра ДНР и Никитовском районе Горловки.Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что Вашингтон рассматривает поставки кассетных боеприпасов Киеву как временную меру, пока США не нарастят производство артиллерийских боеприпасов в достаточном количестве, что может занять месяцы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.Применяемые против пехоты и военной техники кассетные боеприпасы приходят в действие в воздухе, выбрасывая множество смертоносных снарядов меньшего размера. При этом, по данным Пентагона, до 14% планируемых к поставке Киеву кассетных боеприпасов могут вовсе не разорваться на высоте, что сделает их фактически миной "замедленного действия" для населения даже после завершения боевых действий.Украинские боевики уже неоднократно применяли кассетные боеприпасы, такие случаи были зафиксированы в прошлом году в Харьковской области и Донбассе, во втором случае - еще до начала специальной военной операции.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230805/padenie-1888305439.html

https://ria.ru/20230805/ekonomika-1888304248.html

донецк

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, происшествия