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СМИ: из Турции депортируют двух россиян - РИА Новости, 05.08.2023
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12:34 05.08.2023 (обновлено: 12:35 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/deportatsiya-1888337301.html
СМИ: из Турции депортируют двух россиян
СМИ: из Турции депортируют двух россиян - РИА Новости, 05.08.2023
СМИ: из Турции депортируют двух россиян
Власти турецкой провинции Анталья приняли решение депортировать двоих граждан РФ в связи с осуществлением ими незаконной коммерческой деятельности, они сдавали... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T12:34
2023-08-05T12:35
россия
анталья (провинция)
кемер
в мире
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СТАМБУЛ, 5 авг – РИА Новости. Власти турецкой провинции Анталья приняли решение депортировать двоих граждан РФ в связи с осуществлением ими незаконной коммерческой деятельности, они сдавали в аренду водные скутеры без лицензии, сообщает агентство DHA. По данным СМИ, береговая охрана провинции Анталья выяснила, что некие иностранцы через соцсети сдают в аренду водные скутеры, требуя 320 евро за 3 часа. В ходе проверки были конфискованы 6 скутеров в районе курорта Кемер и установлено, что объявление было размещено четырьмя гражданами РФ. "Бюро туристической информации префектуры Кемера начало проверку в отношении россиян в связи с "осуществлением коммерческой деятельности без лицензии туристического предприятия", решено направить двоих граждан РФ в Департамент по миграции для последующей депортации", - сообщает агентство. Еще двое подозреваемых находятся в розыске, отмечает СМИ.
https://ria.ru/20230804/lager-1888238712.html
россия
анталья (провинция)
кемер
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россия, анталья (провинция), кемер, в мире
Россия, Анталья (провинция), Кемер, В мире
СМИ: из Турции депортируют двух россиян

DHA: двух россиян депортируют из Турции за незаконную коммерческую деятельность

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудницы правоохранительных органов на улице в Анкаре
Сотрудницы правоохранительных органов на улице в Анкаре - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сотрудницы правоохранительных органов на улице в Анкаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 5 авг – РИА Новости. Власти турецкой провинции Анталья приняли решение депортировать двоих граждан РФ в связи с осуществлением ими незаконной коммерческой деятельности, они сдавали в аренду водные скутеры без лицензии, сообщает агентство DHA.
По данным СМИ, береговая охрана провинции Анталья выяснила, что некие иностранцы через соцсети сдают в аренду водные скутеры, требуя 320 евро за 3 часа. В ходе проверки были конфискованы 6 скутеров в районе курорта Кемер и установлено, что объявление было размещено четырьмя гражданами РФ.
"Бюро туристической информации префектуры Кемера начало проверку в отношении россиян в связи с "осуществлением коммерческой деятельности без лицензии туристического предприятия", решено направить двоих граждан РФ в Департамент по миграции для последующей депортации", - сообщает агентство.
Еще двое подозреваемых находятся в розыске, отмечает СМИ.
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