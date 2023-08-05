https://ria.ru/20230805/deportatsiya-1888337301.html

СМИ: из Турции депортируют двух россиян

СМИ: из Турции депортируют двух россиян - РИА Новости, 05.08.2023

СМИ: из Турции депортируют двух россиян

Власти турецкой провинции Анталья приняли решение депортировать двоих граждан РФ в связи с осуществлением ими незаконной коммерческой деятельности, они сдавали... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T12:34

2023-08-05T12:34

2023-08-05T12:35

россия

анталья (провинция)

кемер

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СТАМБУЛ, 5 авг – РИА Новости. Власти турецкой провинции Анталья приняли решение депортировать двоих граждан РФ в связи с осуществлением ими незаконной коммерческой деятельности, они сдавали в аренду водные скутеры без лицензии, сообщает агентство DHA. По данным СМИ, береговая охрана провинции Анталья выяснила, что некие иностранцы через соцсети сдают в аренду водные скутеры, требуя 320 евро за 3 часа. В ходе проверки были конфискованы 6 скутеров в районе курорта Кемер и установлено, что объявление было размещено четырьмя гражданами РФ. "Бюро туристической информации префектуры Кемера начало проверку в отношении россиян в связи с "осуществлением коммерческой деятельности без лицензии туристического предприятия", решено направить двоих граждан РФ в Департамент по миграции для последующей депортации", - сообщает агентство. Еще двое подозреваемых находятся в розыске, отмечает СМИ.

https://ria.ru/20230804/lager-1888238712.html

россия

анталья (провинция)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, анталья (провинция), кемер, в мире