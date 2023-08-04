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Захарова призвала восстановить справедливость в отношении прав СМИ в ЕС - РИА Новости, 04.08.2023
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15:40 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/zhurnalisty-1888216621.html
Захарова призвала восстановить справедливость в отношении прав СМИ в ЕС
Захарова призвала восстановить справедливость в отношении прав СМИ в ЕС - РИА Новости, 04.08.2023
Захарова призвала восстановить справедливость в отношении прав СМИ в ЕС
В Евросоюзе необходимо как можно скорее решить проблему нарушения прав СМИ и журналистов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T15:40
2023-08-04T15:40
в мире
россия
мария захарова
евросоюз
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В Евросоюзе необходимо как можно скорее решить проблему нарушения прав СМИ и журналистов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Она напомнила, что в странах ЕС систематически препятствуют деятельности российских медиакомпаний, например, блокируя их счета и прекращая их вещание. "Это только часть целого выстроенного механизма систематических нарушений прав СМИ и журналистов на территории ЕС… Восстановить справедливость — решить сложности, связанные со сложившейся ситуацией на территории Евросоюза, — необходимо незамедлительно", – написала Захарова. Она добавила, что настоящая политика стран Европейского союза в отношении СМИ и журналистов является серьёзным посягательством на свободу самовыражения.
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в мире, россия, мария захарова, евросоюз
В мире, Россия, Мария Захарова, Евросоюз
Захарова призвала восстановить справедливость в отношении прав СМИ в ЕС

Захарова призвала восстановить справедливость в отношении прав СМИ и журналистов в ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВидеокамера с микрофоном перед пленарной сессией Европарламента
Видеокамера с микрофоном перед пленарной сессией Европарламента - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Видеокамера с микрофоном перед пленарной сессией Европарламента. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В Евросоюзе необходимо как можно скорее решить проблему нарушения прав СМИ и журналистов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Она напомнила, что в странах ЕС систематически препятствуют деятельности российских медиакомпаний, например, блокируя их счета и прекращая их вещание.
"Это только часть целого выстроенного механизма систематических нарушений прав СМИ и журналистов на территории ЕС… Восстановить справедливость — решить сложности, связанные со сложившейся ситуацией на территории Евросоюза, — необходимо незамедлительно", – написала Захарова.
Она добавила, что настоящая политика стран Европейского союза в отношении СМИ и журналистов является серьёзным посягательством на свободу самовыражения.
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