https://ria.ru/20230804/zhurnalisty-1888216621.html
Захарова призвала восстановить справедливость в отношении прав СМИ в ЕС
Захарова призвала восстановить справедливость в отношении прав СМИ в ЕС - РИА Новости, 04.08.2023
Захарова призвала восстановить справедливость в отношении прав СМИ в ЕС
В Евросоюзе необходимо как можно скорее решить проблему нарушения прав СМИ и журналистов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T15:40
2023-08-04T15:40
2023-08-04T15:40
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мария захарова
евросоюз
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В Евросоюзе необходимо как можно скорее решить проблему нарушения прав СМИ и журналистов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Она напомнила, что в странах ЕС систематически препятствуют деятельности российских медиакомпаний, например, блокируя их счета и прекращая их вещание. "Это только часть целого выстроенного механизма систематических нарушений прав СМИ и журналистов на территории ЕС… Восстановить справедливость — решить сложности, связанные со сложившейся ситуацией на территории Евросоюза, — необходимо незамедлительно", – написала Захарова. Она добавила, что настоящая политика стран Европейского союза в отношении СМИ и журналистов является серьёзным посягательством на свободу самовыражения.
https://ria.ru/20230802/zapad-1887863654.html
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в мире, россия, мария захарова, евросоюз
В мире, Россия, Мария Захарова, Евросоюз
Захарова призвала восстановить справедливость в отношении прав СМИ в ЕС
Захарова призвала восстановить справедливость в отношении прав СМИ и журналистов в ЕС