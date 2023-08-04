https://ria.ru/20230804/zhurnalisty-1888216621.html

Захарова призвала восстановить справедливость в отношении прав СМИ в ЕС

Захарова призвала восстановить справедливость в отношении прав СМИ в ЕС - РИА Новости, 04.08.2023

Захарова призвала восстановить справедливость в отношении прав СМИ в ЕС

В Евросоюзе необходимо как можно скорее решить проблему нарушения прав СМИ и журналистов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T15:40

2023-08-04T15:40

2023-08-04T15:40

в мире

россия

мария захарова

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838518489_0:248:3078:1979_1920x0_80_0_0_724b88abebe403b1b9b59e4ffd40dd26.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В Евросоюзе необходимо как можно скорее решить проблему нарушения прав СМИ и журналистов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Она напомнила, что в странах ЕС систематически препятствуют деятельности российских медиакомпаний, например, блокируя их счета и прекращая их вещание. "Это только часть целого выстроенного механизма систематических нарушений прав СМИ и журналистов на территории ЕС… Восстановить справедливость — решить сложности, связанные со сложившейся ситуацией на территории Евросоюза, — необходимо незамедлительно", – написала Захарова. Она добавила, что настоящая политика стран Европейского союза в отношении СМИ и журналистов является серьёзным посягательством на свободу самовыражения.

https://ria.ru/20230802/zapad-1887863654.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, мария захарова, евросоюз