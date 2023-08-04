https://ria.ru/20230804/simushir-1888103662.html

На Курилах завершился первый этап совместной экспедиции РГО и Минобороны

На Курилах завершился первый этап совместной экспедиции РГО и Минобороны - РИА Новости, 04.08.2023

На Курилах завершился первый этап совместной экспедиции РГО и Минобороны

На острове Симушир завершился первый этап долгосрочной комплексной экспедиции на острова Курильской гряды "Восточный бастион — Курильская гряда", организованной РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T10:48

2023-08-04T10:48

2023-08-04T11:14

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На острове Симушир завершился первый этап долгосрочной комплексной экспедиции на острова Курильской гряды "Восточный бастион — Курильская гряда", организованной Русским географическим обществом и Экспедиционным центром Минобороны России, передает корреспондент РИА Новости. "Цель исследования всех островов Курильской гряды, в том числе Симушира, — собрать данные и получить рекомендации специалистов для их дальнейшего экономическо-социального развития, — рассказал на встрече с журналистами Сергей Чучулин, руководитель экспедиционного направления департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО.Начиная с середины июля несколько научных групп исследовали север и юг острова. За эти дни ученым удалось получить ихтиологический и биологический материал, провести тектонофизические исследования, изучить ценные природные территории и экосистемные компоненты, а также собрать данные о флоре и фауне острова. "Нам известно о более 210 видах растений на Симушире и 60 из них мы уже обнаружили, — отметила ботаник Ольга Ладыженская. — Я занимаюсь ягодными культурами. Отбираю формы для селекции, чтобы потом можно было те же промышленные сорта вывести. Например, японскую землянику — исключительно островной вид. Она перспективна по лежкости, продуктивности, качеству и другим показателям".По словам ботаника, эту ягодную культуру в дальнейшем планируют "переселить" в центральную часть России, а также в Калининград и Санкт-Петербург, чтобы понаблюдать за ней в наших условиях. Одним из приоритетных направлений экспедиции также было изучение пернатой фауны. На Симушире группа ученых установила несколько орнитологических сетей для отлова и кольцевания птиц. На острове распространены небольшие породы пернатых: дрозды, сойки, мелкие ястребы, многие другие — в общей сложности более ста видов. Одним из самых распространенных считается пеночка-таловка. "Это чуть ли не самый многочисленный вид острова Симушир. В июле-августе у них птенцы как раз покидают гнезда. Мы встретили за время экспедиции несколько выводков", — сообщил Ярослав Редькин, старший научный сотрудник Научно-исследовательского зоологического музея МГУ, сектор орнитологии. По мнению историков, которые во время экспедиции искали следы айнов — древнейшего населения Курильских островов, а также японских военных, Симушир перспективен для развития по многим причинам. "Если говорить про военный аспект, то важнее Курил в этом смысле ничего нет. Они дают России выход к внутреннему морю, Охотскому, — отметил Иван Боронин, историк, японист и волонтер экспедиции. — С точки зрения туризма, несмотря на отсутствие удобной логистики, многие готовы преодолеть эти огромные расстояния ради невероятной природы и видов. Где еще на одном острове можно встретить шесть вулканов, три из которых действующие. Это потрясающе. Как другая планета".Впереди у исследователей много работы. Полученные данные необходимо систематизировать и сделать экспертизу о дальнейшем развитии острова. Ожидается, что на это уйдет несколько месяцев.

https://ria.ru/20230803/ebeko-1887907974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости - туризм, россия, калининград, санкт-петербург, курильские острова, сахалин