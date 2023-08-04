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На Курилах завершился первый этап совместной экспедиции РГО и Минобороны - РИА Новости, 04.08.2023
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Туризм
 
10:48 04.08.2023 (обновлено: 11:14 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/simushir-1888103662.html
На Курилах завершился первый этап совместной экспедиции РГО и Минобороны
На Курилах завершился первый этап совместной экспедиции РГО и Минобороны - РИА Новости, 04.08.2023
На Курилах завершился первый этап совместной экспедиции РГО и Минобороны
На острове Симушир завершился первый этап долгосрочной комплексной экспедиции на острова Курильской гряды "Восточный бастион — Курильская гряда", организованной РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T10:48
2023-08-04T11:14
туризм
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курильские острова
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На острове Симушир завершился первый этап долгосрочной комплексной экспедиции на острова Курильской гряды "Восточный бастион — Курильская гряда", организованной Русским географическим обществом и Экспедиционным центром Минобороны России, передает корреспондент РИА Новости. &quot;Цель исследования всех островов Курильской гряды, в том числе Симушира, — собрать данные и получить рекомендации специалистов для их дальнейшего экономическо-социального развития, — рассказал на встрече с журналистами Сергей Чучулин, руководитель экспедиционного направления департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО.Начиная с середины июля несколько научных групп исследовали север и юг острова. За эти дни ученым удалось получить ихтиологический и биологический материал, провести тектонофизические исследования, изучить ценные природные территории и экосистемные компоненты, а также собрать данные о флоре и фауне острова. &quot;Нам известно о более 210 видах растений на Симушире и 60 из них мы уже обнаружили, — отметила ботаник Ольга Ладыженская. — Я занимаюсь ягодными культурами. Отбираю формы для селекции, чтобы потом можно было те же промышленные сорта вывести. Например, японскую землянику — исключительно островной вид. Она перспективна по лежкости, продуктивности, качеству и другим показателям&quot;.По словам ботаника, эту ягодную культуру в дальнейшем планируют "переселить" в центральную часть России, а также в Калининград и Санкт-Петербург, чтобы понаблюдать за ней в наших условиях. Одним из приоритетных направлений экспедиции также было изучение пернатой фауны. На Симушире группа ученых установила несколько орнитологических сетей для отлова и кольцевания птиц. На острове распространены небольшие породы пернатых: дрозды, сойки, мелкие ястребы, многие другие — в общей сложности более ста видов. Одним из самых распространенных считается пеночка-таловка. "Это чуть ли не самый многочисленный вид острова Симушир. В июле-августе у них птенцы как раз покидают гнезда. Мы встретили за время экспедиции несколько выводков", — сообщил Ярослав Редькин, старший научный сотрудник Научно-исследовательского зоологического музея МГУ, сектор орнитологии. По мнению историков, которые во время экспедиции искали следы айнов — древнейшего населения Курильских островов, а также японских военных, Симушир перспективен для развития по многим причинам. &quot;Если говорить про военный аспект, то важнее Курил в этом смысле ничего нет. Они дают России выход к внутреннему морю, Охотскому, — отметил Иван Боронин, историк, японист и волонтер экспедиции. — С точки зрения туризма, несмотря на отсутствие удобной логистики, многие готовы преодолеть эти огромные расстояния ради невероятной природы и видов. Где еще на одном острове можно встретить шесть вулканов, три из которых действующие. Это потрясающе. Как другая планета&quot;.Впереди у исследователей много работы. Полученные данные необходимо систематизировать и сделать экспертизу о дальнейшем развитии острова. Ожидается, что на это уйдет несколько месяцев.
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Галина Соколова
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новости - туризм, россия, калининград, санкт-петербург, курильские острова, сахалин
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Калининград, Санкт-Петербург, Курильские острова, Сахалин
На Курилах завершился первый этап совместной экспедиции РГО и Минобороны

"Другая планета": стали известны первые результаты экспедиции РГО и Минобороны на Курилах

© Фото : Галина СоколоваПричал, остров Симушир, Большая Курильская гряда
Причал, остров Симушир, Большая Курильская гряда - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Фото : Галина Соколова
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На острове Симушир завершился первый этап долгосрочной комплексной экспедиции на острова Курильской гряды "Восточный бастион — Курильская гряда", организованной Русским географическим обществом и Экспедиционным центром Минобороны России, передает корреспондент РИА Новости.
«

"Цель исследования всех островов Курильской гряды, в том числе Симушира, — собрать данные и получить рекомендации специалистов для их дальнейшего экономическо-социального развития, — рассказал на встрече с журналистами Сергей Чучулин, руководитель экспедиционного направления департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО.

Начиная с середины июля несколько научных групп исследовали север и юг острова.
За эти дни ученым удалось получить ихтиологический и биологический материал, провести тектонофизические исследования, изучить ценные природные территории и экосистемные компоненты, а также собрать данные о флоре и фауне острова.
© Фото : Галина Соколова Бывший военный поселок Кратерный в бухте Броутона, остров Симушир
Бывший военный поселок Кратерный в бухте Броутона, остров Симушир - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Фото : Галина Соколова
Бывший военный поселок Кратерный в бухте Броутона, остров Симушир
«

"Нам известно о более 210 видах растений на Симушире и 60 из них мы уже обнаружили, отметила ботаник Ольга Ладыженская. — Я занимаюсь ягодными культурами. Отбираю формы для селекции, чтобы потом можно было те же промышленные сорта вывести. Например, японскую землянику — исключительно островной вид. Она перспективна по лежкости, продуктивности, качеству и другим показателям".

По словам ботаника, эту ягодную культуру в дальнейшем планируют "переселить" в центральную часть России, а также в Калининград и Санкт-Петербург, чтобы понаблюдать за ней в наших условиях.
Одним из приоритетных направлений экспедиции также было изучение пернатой фауны. На Симушире группа ученых установила несколько орнитологических сетей для отлова и кольцевания птиц.
© Фото : Галина СоколоваСергей Чучулин, руководитель экспедиционного направления департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО, и Иван Боронин, историк, японист и волонтер экспедиции, обсуждают маршрут в рамках долгосрочной комплексной экспедиции на острова Курильской гряды "Восточный бастион — Курильская гряда"
Сергей Чучулин, руководитель экспедиционного направления департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО, и Иван Боронин, историк, японист и волонтер экспедиции, обсуждают маршрут в рамках долгосрочной комплексной экспедиции на острова Курильской гряды Восточный бастион — Курильская гряда - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Фото : Галина Соколова
Сергей Чучулин, руководитель экспедиционного направления департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО, и Иван Боронин, историк, японист и волонтер экспедиции, обсуждают маршрут в рамках долгосрочной комплексной экспедиции на острова Курильской гряды "Восточный бастион — Курильская гряда"
На острове распространены небольшие породы пернатых: дрозды, сойки, мелкие ястребы, многие другие — в общей сложности более ста видов. Одним из самых распространенных считается пеночка-таловка.
«
"Это чуть ли не самый многочисленный вид острова Симушир. В июле-августе у них птенцы как раз покидают гнезда. Мы встретили за время экспедиции несколько выводков", — сообщил Ярослав Редькин, старший научный сотрудник Научно-исследовательского зоологического музея МГУ, сектор орнитологии.
По мнению историков, которые во время экспедиции искали следы айнов — древнейшего населения Курильских островов, а также японских военных, Симушир перспективен для развития по многим причинам.
«

"Если говорить про военный аспект, то важнее Курил в этом смысле ничего нет. Они дают России выход к внутреннему морю, Охотскому, — отметил Иван Боронин, историк, японист и волонтер экспедиции. — С точки зрения туризма, несмотря на отсутствие удобной логистики, многие готовы преодолеть эти огромные расстояния ради невероятной природы и видов. Где еще на одном острове можно встретить шесть вулканов, три из которых действующие. Это потрясающе. Как другая планета".

Впереди у исследователей много работы. Полученные данные необходимо систематизировать и сделать экспертизу о дальнейшем развитии острова. Ожидается, что на это уйдет несколько месяцев.
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