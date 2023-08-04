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В Геленджике полиция спасла трех краснокнижных птиц - РИА Новости, 04.08.2023
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15:09 04.08.2023 (обновлено: 16:23 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/ptitsy-1888202314.html
В Геленджике полиция спасла трех краснокнижных птиц
В Геленджике полиция спасла трех краснокнижных птиц - РИА Новости, 04.08.2023
В Геленджике полиция спасла трех краснокнижных птиц
В Геленджике сотрудники полиции изъяли у фотографа беркута и двух орланов-белохвостов, сообщили в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T15:09
2023-08-04T16:23
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КРАСНОДАР, 4 авг — РИА Новости. В Геленджике сотрудники полиции изъяли у фотографа беркута и двух орланов-белохвостов, сообщили в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю."В рамках проверки установлен гражданин, оказывающий фотоуслуги с тремя хищными птицами породы беркут и орлан-белохвост в районе долины реки Жане, село Возрождение. Хищные птицы изъяты и помещены в контактный зоопарк села Архипо-Осиповки, где ветеринары дадут оценку состоянию здоровья животных", — говорится в заявлении. Как уточнил РИА Новости кандидат биологических наук, орнитолог Юрий Лохман, эти виды птиц включены в Красные книги России и Краснодарского края.
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краснодарский край, геленджик, россия, общество
Хорошие новости, Краснодарский край, Геленджик, Россия, Общество
В Геленджике полиция спасла трех краснокнижных птиц

В Геленджике полиция изъяла у фотографа краснокнижных беркута и двух орланов-белохвостов

© ГУ МВД России по Краснодарскому краю/TelegramФотосессия в Геленджике с птицами, занесенными в Красные книги России и Краснодарского края. Стоп-кадр видео
Фотосессия в Геленджике с птицами, занесенными в Красные книги России и Краснодарского края. Стоп-кадр видео
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю/Telegram
Фотосессия в Геленджике с птицами, занесенными в Красные книги России и Краснодарского края. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 4 авг — РИА Новости. В Геленджике сотрудники полиции изъяли у фотографа беркута и двух орланов-белохвостов, сообщили в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю.
"В рамках проверки установлен гражданин, оказывающий фотоуслуги с тремя хищными птицами породы беркут и орлан-белохвост в районе долины реки Жане, село Возрождение. Хищные птицы изъяты и помещены в контактный зоопарк села Архипо-Осиповки, где ветеринары дадут оценку состоянию здоровья животных", — говорится в заявлении.
Как уточнил РИА Новости кандидат биологических наук, орнитолог Юрий Лохман, эти виды птиц включены в Красные книги России и Краснодарского края.
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