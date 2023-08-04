https://ria.ru/20230804/ptitsy-1888202314.html
В Геленджике полиция спасла трех краснокнижных птиц
В Геленджике полиция спасла трех краснокнижных птиц - РИА Новости, 04.08.2023
В Геленджике полиция спасла трех краснокнижных птиц
В Геленджике сотрудники полиции изъяли у фотографа беркута и двух орланов-белохвостов, сообщили в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T15:09
2023-08-04T15:09
2023-08-04T16:23
хорошие новости
краснодарский край
геленджик
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888200703_0:111:766:542_1920x0_80_0_0_a4ef4084f52d002a875f7f771bae23d5.jpg
КРАСНОДАР, 4 авг — РИА Новости. В Геленджике сотрудники полиции изъяли у фотографа беркута и двух орланов-белохвостов, сообщили в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю."В рамках проверки установлен гражданин, оказывающий фотоуслуги с тремя хищными птицами породы беркут и орлан-белохвост в районе долины реки Жане, село Возрождение. Хищные птицы изъяты и помещены в контактный зоопарк села Архипо-Осиповки, где ветеринары дадут оценку состоянию здоровья животных", — говорится в заявлении. Как уточнил РИА Новости кандидат биологических наук, орнитолог Юрий Лохман, эти виды птиц включены в Красные книги России и Краснодарского края.
https://ria.ru/20230803/cherepakha-1887929347.html
краснодарский край
геленджик
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888200703_0:0:767:576_1920x0_80_0_0_5082ef8e3e28ee9b67264edad1b67908.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, геленджик, россия, общество
Хорошие новости, Краснодарский край, Геленджик, Россия, Общество
В Геленджике полиция спасла трех краснокнижных птиц
В Геленджике полиция изъяла у фотографа краснокнижных беркута и двух орланов-белохвостов