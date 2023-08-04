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В Геленджике полиция спасла трех краснокнижных птиц

В Геленджике полиция спасла трех краснокнижных птиц - РИА Новости, 04.08.2023

В Геленджике полиция спасла трех краснокнижных птиц

В Геленджике сотрудники полиции изъяли у фотографа беркута и двух орланов-белохвостов, сообщили в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T15:09

2023-08-04T15:09

2023-08-04T16:23

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КРАСНОДАР, 4 авг — РИА Новости. В Геленджике сотрудники полиции изъяли у фотографа беркута и двух орланов-белохвостов, сообщили в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю."В рамках проверки установлен гражданин, оказывающий фотоуслуги с тремя хищными птицами породы беркут и орлан-белохвост в районе долины реки Жане, село Возрождение. Хищные птицы изъяты и помещены в контактный зоопарк села Архипо-Осиповки, где ветеринары дадут оценку состоянию здоровья животных", — говорится в заявлении. Как уточнил РИА Новости кандидат биологических наук, орнитолог Юрий Лохман, эти виды птиц включены в Красные книги России и Краснодарского края.

https://ria.ru/20230803/cherepakha-1887929347.html

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краснодарский край, геленджик, россия, общество