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В Таиланде утонул россиянин, проигнорировавший красные флаги на пляже - РИА Новости, 04.08.2023
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Туризм
 
07:26 04.08.2023 (обновлено: 14:30 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/proisshestvie-1888098370.html
В Таиланде утонул россиянин, проигнорировавший красные флаги на пляже
В Таиланде утонул россиянин, проигнорировавший красные флаги на пляже - РИА Новости, 04.08.2023
В Таиланде утонул россиянин, проигнорировавший красные флаги на пляже
Российский турист, проигнорировавший предупреждающие красные флаги на пляже Сурин на таиландском курортном острове Пхукет, утонул, не справившись с подводным... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T07:26
2023-08-04T14:30
пхукет (остров)
таиланд
индия
в мире
туризм
новости - туризм
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БАНГКОК, 4 авг — РИА Новости. Российский турист, проигнорировавший предупреждающие красные флаги на пляже Сурин на таиландском курортном острове Пхукет, утонул, не справившись с подводным течением, сообщает The Phuket News. Пляжные спасатели вытащили мужчину на берег уже без пульса и дыхания. Все попытки реанимировать его оказались тщетны. По информации издания, россиянин отдыхал на Пхукете с семьей и проживал в гостинице неподалеку от пляжа Сурин. Сильные подводные течения, направленные от берега, не редкость для дождливого сезона на Пхукете, особенно на его западном побережье, напоминает портал. Поэтому даже на пляжах, где купание разрешено, рекомендуется плавать вдоль берега, а не перпендикулярно ему. Россиянин стал пятым пловцом, утонувшим в море у западных берегов Пхукета за последнюю неделю. Начиная с 1 августа там утонули два гражданина Индии, один гражданин Сенегала и один местный житель — он утонул в районе пляжа Сурин всего на несколько часов раньше россиянина.
https://ria.ru/20230802/proisshestvie-1887701727.html
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пхукет (остров), таиланд, индия, в мире, новости - туризм
Пхукет (остров), Таиланд, Индия, В мире, Туризм, Новости - Туризм
В Таиланде утонул россиянин, проигнорировавший красные флаги на пляже

Phuket News: россиянин, проигнорировавший красные флаги на пляже, утонул в море в Таиланде

© Фото : Phuket Tourist PoliceМедики и спасатели реанимируют туриста из России на пляже Сурин
Медики и спасатели реанимируют туриста из России на пляже Сурин - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Фото : Phuket Tourist Police
Медики и спасатели реанимируют туриста из России на пляже Сурин
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 4 авг — РИА Новости. Российский турист, проигнорировавший предупреждающие красные флаги на пляже Сурин на таиландском курортном острове Пхукет, утонул, не справившись с подводным течением, сообщает The Phuket News.
Пляжные спасатели вытащили мужчину на берег уже без пульса и дыхания. Все попытки реанимировать его оказались тщетны.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
В Пензе ребенок утонул в реке, купаясь у дикого пляжа
2 августа, 00:11
По информации издания, россиянин отдыхал на Пхукете с семьей и проживал в гостинице неподалеку от пляжа Сурин.
Сильные подводные течения, направленные от берега, не редкость для дождливого сезона на Пхукете, особенно на его западном побережье, напоминает портал. Поэтому даже на пляжах, где купание разрешено, рекомендуется плавать вдоль берега, а не перпендикулярно ему.
Россиянин стал пятым пловцом, утонувшим в море у западных берегов Пхукета за последнюю неделю. Начиная с 1 августа там утонули два гражданина Индии, один гражданин Сенегала и один местный житель — он утонул в районе пляжа Сурин всего на несколько часов раньше россиянина.
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