https://ria.ru/20230804/postradavshie-1888267443.html
В Канске 13 человек обратились за медпомощью после взрыва газа в пятиэтажке
В Канске 13 человек обратились за медпомощью после взрыва газа в пятиэтажке - РИА Новости, 04.08.2023
В Канске 13 человек обратились за медпомощью после взрыва газа в пятиэтажке
Число обратившихся к медикам после взрыва газа в Канске Красноярского края выросло до 13 человек, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T18:42
2023-08-04T18:42
2023-08-04T18:56
красноярский край
происшествия
канск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 4 авг – РИА Новости. Число обратившихся к медикам после взрыва газа в Канске Красноярского края выросло до 13 человек, сообщили РИА Новости в минздраве региона."Обратились 13 человек. Среди обратившихся двое несовершеннолетних. Но они не госпитализированы", - сообщил собеседник агентства.Ранее в ГУМВД сообщили, что вечером в пятницу взрыв бытового газа произошел в жилом пятиэтажном доме на улице Каландарашвили. Ранее сообщалось, что пострадали 11 человек, семеро госпитализированы.По данным СК региона, в доме проводились работы по замене труб газового оборудования. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.В МЧС сообщили, что наружные стены дома не пострадали, но разрушены межкомнатные перегородки, окна и двери квартир. По данным ГУМВД края, пострадали девять квартир. Глава региона поручил краевым и муниципальным властям в ближайшее время отремонтировать пострадавшие квартиры.На кадрах местной телекомпании "ЛимонТВ" очевидцы заявили, что у рабочих во время замены газового оборудования было несколько ящиков пива в стеклянных бутылках.
https://ria.ru/20230725/nizhnekamsk-1886095780.html
https://ria.ru/20230804/gaz-1888228486.html
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красноярский край, происшествия, канск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Красноярский край, Происшествия, Канск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Канске 13 человек обратились за медпомощью после взрыва газа в пятиэтажке
Число обратившихся за медпомощью после взрыва газа в пятиэтажке в Канске возросло до 13