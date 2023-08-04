Рейтинг@Mail.ru
В Канске 13 человек обратились за медпомощью после взрыва газа в пятиэтажке - РИА Новости, 04.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:42 04.08.2023 (обновлено: 18:56 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/postradavshie-1888267443.html
В Канске 13 человек обратились за медпомощью после взрыва газа в пятиэтажке
В Канске 13 человек обратились за медпомощью после взрыва газа в пятиэтажке - РИА Новости, 04.08.2023
В Канске 13 человек обратились за медпомощью после взрыва газа в пятиэтажке
Число обратившихся к медикам после взрыва газа в Канске Красноярского края выросло до 13 человек, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T18:42
2023-08-04T18:56
красноярский край
происшествия
канск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888214697_0:692:960:1232_1920x0_80_0_0_fc64b7a74c1315744ef9bbe7b5c32f07.jpg
КРАСНОЯРСК, 4 авг – РИА Новости. Число обратившихся к медикам после взрыва газа в Канске Красноярского края выросло до 13 человек, сообщили РИА Новости в минздраве региона."Обратились 13 человек. Среди обратившихся двое несовершеннолетних. Но они не госпитализированы", - сообщил собеседник агентства.Ранее в ГУМВД сообщили, что вечером в пятницу взрыв бытового газа произошел в жилом пятиэтажном доме на улице Каландарашвили. Ранее сообщалось, что пострадали 11 человек, семеро госпитализированы.По данным СК региона, в доме проводились работы по замене труб газового оборудования. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.В МЧС сообщили, что наружные стены дома не пострадали, но разрушены межкомнатные перегородки, окна и двери квартир. По данным ГУМВД края, пострадали девять квартир. Глава региона поручил краевым и муниципальным властям в ближайшее время отремонтировать пострадавшие квартиры.На кадрах местной телекомпании "ЛимонТВ" очевидцы заявили, что у рабочих во время замены газового оборудования было несколько ящиков пива в стеклянных бутылках.
https://ria.ru/20230725/nizhnekamsk-1886095780.html
https://ria.ru/20230804/gaz-1888228486.html
красноярский край
канск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888214697_0:560:960:1280_1920x0_80_0_0_ee52dcf1007fa96627adb14ab68cb756.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, происшествия, канск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Красноярский край, Происшествия, Канск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Канске 13 человек обратились за медпомощью после взрыва газа в пятиэтажке

Число обратившихся за медпомощью после взрыва газа в пятиэтажке в Канске возросло до 13

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияНа месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске
На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 4 авг – РИА Новости. Число обратившихся к медикам после взрыва газа в Канске Красноярского края выросло до 13 человек, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
"Обратились 13 человек. Среди обратившихся двое несовершеннолетних. Но они не госпитализированы", - сообщил собеседник агентства.
Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске
25 июля, 09:42
Ранее в ГУМВД сообщили, что вечером в пятницу взрыв бытового газа произошел в жилом пятиэтажном доме на улице Каландарашвили. Ранее сообщалось, что пострадали 11 человек, семеро госпитализированы.
По данным СК региона, в доме проводились работы по замене труб газового оборудования. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
В МЧС сообщили, что наружные стены дома не пострадали, но разрушены межкомнатные перегородки, окна и двери квартир. По данным ГУМВД края, пострадали девять квартир. Глава региона поручил краевым и муниципальным властям в ближайшее время отремонтировать пострадавшие квартиры.
На кадрах местной телекомпании "ЛимонТВ" очевидцы заявили, что у рабочих во время замены газового оборудования было несколько ящиков пива в стеклянных бутылках.
На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Случаи взрыва газа в жилых домах в России в 2023 году
Вчера, 16:25
 
Красноярский крайПроисшествияКанскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала