https://ria.ru/20230804/postradavshie-1888267443.html

В Канске 13 человек обратились за медпомощью после взрыва газа в пятиэтажке

В Канске 13 человек обратились за медпомощью после взрыва газа в пятиэтажке - РИА Новости, 04.08.2023

В Канске 13 человек обратились за медпомощью после взрыва газа в пятиэтажке

Число обратившихся к медикам после взрыва газа в Канске Красноярского края выросло до 13 человек, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T18:42

2023-08-04T18:42

2023-08-04T18:56

красноярский край

происшествия

канск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888214697_0:692:960:1232_1920x0_80_0_0_fc64b7a74c1315744ef9bbe7b5c32f07.jpg

КРАСНОЯРСК, 4 авг – РИА Новости. Число обратившихся к медикам после взрыва газа в Канске Красноярского края выросло до 13 человек, сообщили РИА Новости в минздраве региона."Обратились 13 человек. Среди обратившихся двое несовершеннолетних. Но они не госпитализированы", - сообщил собеседник агентства.Ранее в ГУМВД сообщили, что вечером в пятницу взрыв бытового газа произошел в жилом пятиэтажном доме на улице Каландарашвили. Ранее сообщалось, что пострадали 11 человек, семеро госпитализированы.По данным СК региона, в доме проводились работы по замене труб газового оборудования. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.В МЧС сообщили, что наружные стены дома не пострадали, но разрушены межкомнатные перегородки, окна и двери квартир. По данным ГУМВД края, пострадали девять квартир. Глава региона поручил краевым и муниципальным властям в ближайшее время отремонтировать пострадавшие квартиры.На кадрах местной телекомпании "ЛимонТВ" очевидцы заявили, что у рабочих во время замены газового оборудования было несколько ящиков пива в стеклянных бутылках.

https://ria.ru/20230725/nizhnekamsk-1886095780.html

https://ria.ru/20230804/gaz-1888228486.html

красноярский край

канск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красноярский край, происшествия, канск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)