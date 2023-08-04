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Песков: многие страны ревностно относятся к взаимодействию России с Африкой - РИА Новости, 04.08.2023
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13:34 04.08.2023 (обновлено: 13:38 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/otnosheniya-1888171779.html
Песков: многие страны ревностно относятся к взаимодействию России с Африкой
Песков: многие страны ревностно относятся к взаимодействию России с Африкой - РИА Новости, 04.08.2023
Песков: многие страны ревностно относятся к взаимодействию России с Африкой
Ряд государств достаточно ревностно относится к траектории совершенствования отношений России со странами Африки, чтобы выдерживать конкуренцию, РФ надо хорошо... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T13:34
2023-08-04T13:38
россия
африка
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ряд государств достаточно ревностно относится к траектории совершенствования отношений России со странами Африки, чтобы выдерживать конкуренцию, РФ надо хорошо работать, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Разумеется, африканский континент, африканские страны – это один из наиболее развивающихся в мире континентов, и континент, у которого самый большой нераскрытый потенциал, и континент, который ищет себе партнеров. Это не значит, что африканцы сбираются ориентироваться только на нас. Многие страны конкурируют в своих подходах к этому региону и, конечно, достаточно ревностно многие государства относятся к этой траектории усовершенствования наших взаимоотношений с африканскими странами. Это нормальный процесс, это конкуренция. Для того, чтобы эту конкуренцию выдерживать, нам надо хорошо работать, это большая ответственность и большой труд", - сказал Песков. Он также отметил, что итоги саммита "Россия – Африка", который прошел в Санкт-Петербурге, демонстрируют, что Россия готова к этому труду.
https://ria.ru/20230729/afrika-1886995357.html
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россия, африка, дмитрий песков, в мире
Россия, Африка, Дмитрий Песков, В мире
Песков: многие страны ревностно относятся к взаимодействию России с Африкой

Песков: многие страны ревностно относятся к улучшению отношений России со странами Африки

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчастники форума "Россия - Африка"
Участники форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
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Участники форума "Россия - Африка". Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ряд государств достаточно ревностно относится к траектории совершенствования отношений России со странами Африки, чтобы выдерживать конкуренцию, РФ надо хорошо работать, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Разумеется, африканский континент, африканские страны – это один из наиболее развивающихся в мире континентов, и континент, у которого самый большой нераскрытый потенциал, и континент, который ищет себе партнеров. Это не значит, что африканцы сбираются ориентироваться только на нас. Многие страны конкурируют в своих подходах к этому региону и, конечно, достаточно ревностно многие государства относятся к этой траектории усовершенствования наших взаимоотношений с африканскими странами. Это нормальный процесс, это конкуренция. Для того, чтобы эту конкуренцию выдерживать, нам надо хорошо работать, это большая ответственность и большой труд", - сказал Песков.
Он также отметил, что итоги саммита "Россия – Африка", который прошел в Санкт-Петербурге, демонстрируют, что Россия готова к этому труду.
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