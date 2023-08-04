https://ria.ru/20230804/novorossiysk-1888136352.html
В Новороссийске разрешили движение судов
В Новороссийске разрешили движение судов - РИА Новости, 04.08.2023
В Новороссийске разрешили движение судов
Запрет на движение судов в Новороссийске снят, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) осуществляет отвод танкера от причала, сообщила компания. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T11:38
2023-08-04T11:38
2023-08-04T11:44
новороссийск
краснодарский край
безопасность
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Запрет на движение судов в Новороссийске снят, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) осуществляет отвод танкера от причала, сообщила компания. "В 10.39 мск был снят запрет на движение судов в порту Новороссийск. КТК осуществляет отвод танкера от ВПУ-3 (выносного причального устройства - ред.) и постановку следующего танкера под загрузку. На ВПУ-2 продолжает осуществляться погрузка танкера", – говорится в сообщении компании.
https://ria.ru/20230804/ataka-1888098810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, краснодарский край, безопасность
Новороссийск, Краснодарский край, Безопасность
В Новороссийске разрешили движение судов
В КТК заявили, что в Новороссийске сняли запрет на движение судов