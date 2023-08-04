Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске разрешили движение судов - РИА Новости, 04.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 04.08.2023 (обновлено: 11:44 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/novorossiysk-1888136352.html
В Новороссийске разрешили движение судов
В Новороссийске разрешили движение судов - РИА Новости, 04.08.2023
В Новороссийске разрешили движение судов
Запрет на движение судов в Новороссийске снят, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) осуществляет отвод танкера от причала, сообщила компания. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T11:38
2023-08-04T11:44
новороссийск
краснодарский край
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888112055_0:170:3071:1897_1920x0_80_0_0_f510523e2d2b8bdf7ad4b2a89eff1657.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Запрет на движение судов в Новороссийске снят, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) осуществляет отвод танкера от причала, сообщила компания. "В 10.39 мск был снят запрет на движение судов в порту Новороссийск. КТК осуществляет отвод танкера от ВПУ-3 (выносного причального устройства - ред.) и постановку следующего танкера под загрузку. На ВПУ-2 продолжает осуществляться погрузка танкера", – говорится в сообщении компании.
https://ria.ru/20230804/ataka-1888098810.html
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888112055_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_3f2d5adb3ae67daac8f98b85cda64d60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новороссийск, краснодарский край, безопасность
Новороссийск, Краснодарский край, Безопасность
В Новороссийске разрешили движение судов

В КТК заявили, что в Новороссийске сняли запрет на движение судов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПротиводиверсионный катер "Суворовец"
Противодиверсионный катер Суворовец - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Противодиверсионный катер "Суворовец". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Запрет на движение судов в Новороссийске снят, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) осуществляет отвод танкера от причала, сообщила компания.
"В 10.39 мск был снят запрет на движение судов в порту Новороссийск. КТК осуществляет отвод танкера от ВПУ-3 (выносного причального устройства - ред.) и постановку следующего танкера под загрузку. На ВПУ-2 продолжает осуществляться погрузка танкера", – говорится в сообщении компании.
Противодиверсионный катер Суворовец - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Атаку беспилотников в Новороссийске отразили экипажи двух кораблей
07:31
 
НовороссийскКраснодарский крайБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала