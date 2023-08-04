https://ria.ru/20230804/novorossiysk-1888136352.html

В Новороссийске разрешили движение судов

В Новороссийске разрешили движение судов - РИА Новости, 04.08.2023

В Новороссийске разрешили движение судов

Запрет на движение судов в Новороссийске снят, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) осуществляет отвод танкера от причала, сообщила компания. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T11:38

2023-08-04T11:38

2023-08-04T11:44

новороссийск

краснодарский край

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888112055_0:170:3071:1897_1920x0_80_0_0_f510523e2d2b8bdf7ad4b2a89eff1657.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Запрет на движение судов в Новороссийске снят, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) осуществляет отвод танкера от причала, сообщила компания. "В 10.39 мск был снят запрет на движение судов в порту Новороссийск. КТК осуществляет отвод танкера от ВПУ-3 (выносного причального устройства - ред.) и постановку следующего танкера под загрузку. На ВПУ-2 продолжает осуществляться погрузка танкера", – говорится в сообщении компании.

https://ria.ru/20230804/ataka-1888098810.html

новороссийск

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

новороссийск, краснодарский край, безопасность