https://ria.ru/20230803/zakhoroneniya-1888024367.html

Гвоздь в детском черепе: в Курске нашли останки на месте нацистских казней

Гвоздь в детском черепе: в Курске нашли останки на месте нацистских казней - РИА Новости, 03.08.2023

Гвоздь в детском черепе: в Курске нашли останки на месте нацистских казней

Поисковики нашли новые захоронения на месте массовых казней мирных граждан гитлеровцами и их пособниками на территории Знаменской рощи в Курске в годы Великой... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T17:16

2023-08-03T17:16

2023-08-03T17:16

курская область

курск

происшествия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Поисковики нашли новые захоронения на месте массовых казней мирных граждан гитлеровцами и их пособниками на территории Знаменской рощи в Курске в годы Великой Отечественной войны, обнаружены останки стариков, женщин и детей, причем череп одного ребенка проткнут гвоздем, сообщила РИА Новости руководитель поискового отряда "Курская земля" Елена Сукманова. "В основном найдены останки женщин, детей и пожилых людей. В черепе одного ребенка даже найден забитый гвоздь", - сказала она. По мнению Сукмановой, результаты поисковых работ позволят значительно увеличить статистику массовых убийств мирных граждан нацистами и их подручными в Курской области во время Великой Отечественной войны. "Учитывая, что за все годы мы с этого места подняли уже останки 3 тысяч человек, можно ожидать, что цифры в итоге существенно увеличатся", - отметила она. "В Знаменской роще захоронены тысячи и тысячи человек – потому что это был ближайший к Курску крупный полигон, где расстреливали мирных жителей города и его окрестностей", - в свою очередь сказал агентству начальник отдела научно-исследовательской работы и информационного обеспечения Государственного архива Курской области Олег Аргунов. Поисковая экспедиция в рамках проекта "Без срока давности" проходит на территории Знаменской рощи - одного из самых известных в Курской области мест массовой казни мирных граждан во время нацистской оккупации. Результаты поисковых работ будут необходимы для юридического признания тех массовых казней ни в чем не повинных людей геноцидом мирного населений Курской области. Только в 2005-2010 годах в Знаменской роще поисковиками были найдены останки более 2,7 тысячи мирных жителей, расстрелянных немецкими и венгерскими оккупантами и их пособниками. Все они перезахоронены на мемориале "Жертвам фашизма" в урочище "Солянка" (парк "Соловьиная роща") в Курске. За время оккупации Курской области с 2 октября 1941 года по 2 сентября 1943 года гитлеровцы и их пособники убили более 18 тысяч мирных граждан, в том числе детей. В рабство в Германию было угнано без малого 40 тысяч жителей области.

https://ria.ru/20230731/genotsid-1887350751.html

https://ria.ru/20230801/prokuratura-1887622443.html

курская область

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курская область, курск, происшествия