https://ria.ru/20230803/zaes-1888036979.html
На ЗАЭС заявили о готовности к работе с новым составом инспекторов МАГАТЭ
На ЗАЭС заявили о готовности к работе с новым составом инспекторов МАГАТЭ - РИА Новости, 03.08.2023
На ЗАЭС заявили о готовности к работе с новым составом инспекторов МАГАТЭ
Персонал Запорожской АЭС готов к взаимодействию с новым составом инспекторов МАГАТЭ, которые разместились на станции после ротации, заявил директор станции Юрий РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T18:08
2023-08-03T18:08
2023-08-03T18:12
энергодар
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Персонал Запорожской АЭС готов к взаимодействию с новым составом инспекторов МАГАТЭ, которые разместились на станции после ротации, заявил директор станции Юрий Черничук в видео, размещенном в телеграм-канале ЗАЭС. Очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ состоялась в четверг на Запорожской АЭС, в составе миссии четыре инспектора. Директор станции Юрий Черничук ознакомил экспертов МАГАТЭ с текущим состоянием станции. "Рады приветствовать новую команду на нашей площадке… Мы заявляем о нашей полной открытости и готовности к взаимодействию с инспекторами. Еще раз – добро пожаловать, мы готовы работать", - сказал Черничук.Это уже десятая по счету команда инспекторов МАГАТЭ, которая размещается на Запорожской станции, отметил директор. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года, после первого визита генерального директора Агентства Рафаэля Гросси на станцию. На данный момент реакторная установка блоков №1, 2, 5, 6 находится в состоянии "холодный останов", реакторная установка блока №3 в состоянии "останов для ремонта", блок №4 - в резерве, реакторная установка в состоянии "горячий останов" - для обеспечения паром собственных нужд станции. В работе находится линия 750 кВ "Днепровская" и высоковольтная линия Запорожской тепловой станции 330 кВ Л-243 "Феросплавная-1", от которой осуществляется резервное питание Запорожской атомной станции. Линии 750 кВ "Запорожская", "Южно-Донбасская" и "Каховская" отключены. Мощность дозы гамма излучения на территории ЗАЭС - 0,11 мкЗв/ч, уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС - 16,27 метров, нарушений в работе АЭС нет, сообщается на сайте станции. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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энергодар, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс
Энергодар, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
На ЗАЭС заявили о готовности к работе с новым составом инспекторов МАГАТЭ
Директор ЗАЭС Черничук: персонал ЗАЭС готов к работе с новым составом инспекторов МАГАТЭ
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости.
Персонал Запорожской АЭС готов к взаимодействию с новым составом инспекторов МАГАТЭ, которые разместились на станции после ротации, заявил директор станции Юрий Черничук в видео, размещенном в телеграм-канале
ЗАЭС.
Очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ состоялась в четверг на Запорожской АЭС, в составе миссии четыре инспектора. Директор станции Юрий Черничук ознакомил экспертов МАГАТЭ с текущим состоянием станции.
"Рады приветствовать новую команду на нашей площадке… Мы заявляем о нашей полной открытости и готовности к взаимодействию с инспекторами. Еще раз – добро пожаловать, мы готовы работать", - сказал Черничук.
Это уже десятая по счету команда инспекторов МАГАТЭ, которая размещается на Запорожской станции, отметил директор.
Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года, после первого визита генерального директора Агентства Рафаэля Гросси
на станцию.
На данный момент реакторная установка блоков №1, 2, 5, 6 находится в состоянии "холодный останов", реакторная установка блока №3 в состоянии "останов для ремонта", блок №4 - в резерве, реакторная установка в состоянии "горячий останов" - для обеспечения паром собственных нужд станции. В работе находится линия 750 кВ "Днепровская" и высоковольтная линия Запорожской тепловой станции 330 кВ Л-243 "Феросплавная-1", от которой осуществляется резервное питание Запорожской атомной станции. Линии 750 кВ "Запорожская", "Южно-Донбасская" и "Каховская" отключены. Мощность дозы гамма излучения на территории ЗАЭС - 0,11 мкЗв/ч, уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС - 16,27 метров, нарушений в работе АЭС нет, сообщается на сайте станции.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
– на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу
говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.