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В Польше утверждают, что ее границу нарушили вертолеты охраны Лукашенко - РИА Новости, 03.08.2023
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12:25 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/vertolety-1887937054.html
В Польше утверждают, что ее границу нарушили вертолеты охраны Лукашенко
В Польше утверждают, что ее границу нарушили вертолеты охраны Лукашенко - РИА Новости, 03.08.2023
В Польше утверждают, что ее границу нарушили вертолеты охраны Лукашенко
Бывший премьер Польши, евродепутат Влодимеж Цимошевич в эфире польской радиостанции RFM FM заявил, что вертолеты, которые, как заявляли в Варшаве, якобы... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T12:25
2023-08-03T12:25
польша
белоруссия
варшава
александр лукашенко
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ВАРШАВА, 3 авг – РИА Новости. Бывший премьер Польши, евродепутат Влодимеж Цимошевич в эфире польской радиостанции RFM FM заявил, что вертолеты, которые, как заявляли в Варшаве, якобы нарушили польскую границу, принадлежат охране президента Белоруссии Александра Лукашенко, при этом он не уточнил, откуда у него эта информация. "Эти вертолеты были опознаны. Они принадлежат охране Лукашенко. Лукашенко приехал в это время в свою резиденцию на территории Беловежской пущи. Он находится в селе Вискуле, в семи километрах от границы. Еще ближе к границе, в двух километрах от нее, находится его любимое озеро. Он там очень часто бывает", - заявил Цимошевич. По его словам, ситуация с вертолетами могла быть "осознанным действием". "Но не исключаю вероятности того, что это была некая случайность", - добавил он. По мнению экс-премьера, защита польского воздушного пространства имеет системные проблемы. "Что-то здесь явно не работает, несмотря на заверения, что польское воздушное пространство безопасно, что все хорошо организовано. Это не первый случай", - сказал он. Цимошевич проживает в районе, где якобы произошло нарушение границы. Он утверждает, что сам слышал звук вертолетов. "Я не видел, но слышал белорусские вертолеты. Они пролетели на расстоянии около 200 метров от моего дома", - утверждает он. Во вторник МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны, после чего глава минобороны страны велел увеличить количество войск на границе с Белоруссией. В свою очередь в минобороны Белоруссии заявили, что обвинения в нарушении границы Польши белорусскими вертолетами являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы. В белорусском министерстве также обратили внимание, что "еще с утра оперативное командование вооруженных сил Польши успокаивало население заявлениями о том, что польские радары не фиксировали нарушения госграницы, а к вечеру, видимо, посоветововавшись со своими закокеанскими хозяевами, уже сообщили, что "пересечение границы происходило на очень низкой высоте, что препятствовало обнаружению радиолокационными системами".
https://ria.ru/20230801/gruppirovka-1887689841.html
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польша, белоруссия, варшава, александр лукашенко
Польша, Белоруссия, Варшава, Александр Лукашенко
В Польше утверждают, что ее границу нарушили вертолеты охраны Лукашенко

Евродепутат Цимошевич: нарушившие границу с Польшей вертолеты принадлежат охране Лукашенко

© Фото : @Eliza KowalczykБелорусский вертолет в районе польско-белорусской границы
Белорусский вертолет в районе польско-белорусской границы - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© Фото : @Eliza Kowalczyk
Белорусский вертолет в районе польско-белорусской границы
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 3 авг – РИА Новости. Бывший премьер Польши, евродепутат Влодимеж Цимошевич в эфире польской радиостанции RFM FM заявил, что вертолеты, которые, как заявляли в Варшаве, якобы нарушили польскую границу, принадлежат охране президента Белоруссии Александра Лукашенко, при этом он не уточнил, откуда у него эта информация.
"Эти вертолеты были опознаны. Они принадлежат охране Лукашенко. Лукашенко приехал в это время в свою резиденцию на территории Беловежской пущи. Он находится в селе Вискуле, в семи километрах от границы. Еще ближе к границе, в двух километрах от нее, находится его любимое озеро. Он там очень часто бывает", - заявил Цимошевич.
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По его словам, ситуация с вертолетами могла быть "осознанным действием". "Но не исключаю вероятности того, что это была некая случайность", - добавил он.
По мнению экс-премьера, защита польского воздушного пространства имеет системные проблемы. "Что-то здесь явно не работает, несмотря на заверения, что польское воздушное пространство безопасно, что все хорошо организовано. Это не первый случай", - сказал он.
Цимошевич проживает в районе, где якобы произошло нарушение границы. Он утверждает, что сам слышал звук вертолетов. "Я не видел, но слышал белорусские вертолеты. Они пролетели на расстоянии около 200 метров от моего дома", - утверждает он.
Во вторник МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны, после чего глава минобороны страны велел увеличить количество войск на границе с Белоруссией. В свою очередь в минобороны Белоруссии заявили, что обвинения в нарушении границы Польши белорусскими вертолетами являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы. В белорусском министерстве также обратили внимание, что "еще с утра оперативное командование вооруженных сил Польши успокаивало население заявлениями о том, что польские радары не фиксировали нарушения госграницы, а к вечеру, видимо, посоветововавшись со своими закокеанскими хозяевами, уже сообщили, что "пересечение границы происходило на очень низкой высоте, что препятствовало обнаружению радиолокационными системами".
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