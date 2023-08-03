https://ria.ru/20230803/vertolety-1887937054.html

В Польше утверждают, что ее границу нарушили вертолеты охраны Лукашенко

В Польше утверждают, что ее границу нарушили вертолеты охраны Лукашенко - РИА Новости, 03.08.2023

В Польше утверждают, что ее границу нарушили вертолеты охраны Лукашенко

Бывший премьер Польши, евродепутат Влодимеж Цимошевич в эфире польской радиостанции RFM FM заявил, что вертолеты, которые, как заявляли в Варшаве, якобы... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T12:25

2023-08-03T12:25

2023-08-03T12:25

польша

белоруссия

варшава

александр лукашенко

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ВАРШАВА, 3 авг – РИА Новости. Бывший премьер Польши, евродепутат Влодимеж Цимошевич в эфире польской радиостанции RFM FM заявил, что вертолеты, которые, как заявляли в Варшаве, якобы нарушили польскую границу, принадлежат охране президента Белоруссии Александра Лукашенко, при этом он не уточнил, откуда у него эта информация. "Эти вертолеты были опознаны. Они принадлежат охране Лукашенко. Лукашенко приехал в это время в свою резиденцию на территории Беловежской пущи. Он находится в селе Вискуле, в семи километрах от границы. Еще ближе к границе, в двух километрах от нее, находится его любимое озеро. Он там очень часто бывает", - заявил Цимошевич. По его словам, ситуация с вертолетами могла быть "осознанным действием". "Но не исключаю вероятности того, что это была некая случайность", - добавил он. По мнению экс-премьера, защита польского воздушного пространства имеет системные проблемы. "Что-то здесь явно не работает, несмотря на заверения, что польское воздушное пространство безопасно, что все хорошо организовано. Это не первый случай", - сказал он. Цимошевич проживает в районе, где якобы произошло нарушение границы. Он утверждает, что сам слышал звук вертолетов. "Я не видел, но слышал белорусские вертолеты. Они пролетели на расстоянии около 200 метров от моего дома", - утверждает он. Во вторник МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны, после чего глава минобороны страны велел увеличить количество войск на границе с Белоруссией. В свою очередь в минобороны Белоруссии заявили, что обвинения в нарушении границы Польши белорусскими вертолетами являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы. В белорусском министерстве также обратили внимание, что "еще с утра оперативное командование вооруженных сил Польши успокаивало население заявлениями о том, что польские радары не фиксировали нарушения госграницы, а к вечеру, видимо, посоветововавшись со своими закокеанскими хозяевами, уже сообщили, что "пересечение границы происходило на очень низкой высоте, что препятствовало обнаружению радиолокационными системами".

https://ria.ru/20230801/gruppirovka-1887689841.html

https://ria.ru/20230727/zabor-1886705936.html

польша

белоруссия

варшава

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польша, белоруссия, варшава, александр лукашенко