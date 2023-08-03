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Курганская область отправила автомобили УАЗ с продуктами в зону СВО - РИА Новости, 03.08.2023
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10:33 03.08.2023 (обновлено: 10:35 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/uaz-1887915774.html
Курганская область отправила автомобили УАЗ с продуктами в зону СВО
Курганская область отправила автомобили УАЗ с продуктами в зону СВО - РИА Новости, 03.08.2023
Курганская область отправила автомобили УАЗ с продуктами в зону СВО
Курганская область отправила в зону специальной военной операции еще четыре автомобиля УАЗ, загруженных продуктами питания, снаряжением и лекарствами, сообщила... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T10:33
2023-08-03T10:35
надежные люди
курганская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
курган
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 авг – РИА Новости. Курганская область отправила в зону специальной военной операции еще четыре автомобиля УАЗ, загруженных продуктами питания, снаряжением и лекарствами, сообщила в четверг первый замгубернатора региона Оксана Куташи в своем телеграм-канале. "Из Кургана в зону СВО отправились еще четыре автомобиля УАЗ для наших ребят. По традиции перед отправкой загрузили их продуктами питания, снаряжением, лекарствами, материалами и инструментами для строительства блиндажа по заявкам бойцов, а также посылками от родных и близких", - написала она. Сопровождать груз до линии фронта, где несут службу бойцы, будут казаки Оренбургского войскового казачьего общества по Курганской области, уточнила она. "Спасибо всем неравнодушным, кто продолжает принимать участие в сборе гуманитарной помощи. Поддержка нашим ребятам всегда нужна", - добавила Куташи.
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курганская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), курган
Надежные люди, Курганская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Курган
Курганская область отправила автомобили УАЗ с продуктами в зону СВО

Курганская область отправила автомобили УАЗ с продуктами и лекарствами в зону спецоперации

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 авг – РИА Новости. Курганская область отправила в зону специальной военной операции еще четыре автомобиля УАЗ, загруженных продуктами питания, снаряжением и лекарствами, сообщила в четверг первый замгубернатора региона Оксана Куташи в своем телеграм-канале.
«
"Из Кургана в зону СВО отправились еще четыре автомобиля УАЗ для наших ребят. По традиции перед отправкой загрузили их продуктами питания, снаряжением, лекарствами, материалами и инструментами для строительства блиндажа по заявкам бойцов, а также посылками от родных и близких", - написала она.
Сопровождать груз до линии фронта, где несут службу бойцы, будут казаки Оренбургского войскового казачьего общества по Курганской области, уточнила она.
"Спасибо всем неравнодушным, кто продолжает принимать участие в сборе гуманитарной помощи. Поддержка нашим ребятам всегда нужна", - добавила Куташи.
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Надежные людиКурганская областьУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Курган
 
 
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