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Курганская область отправила автомобили УАЗ с продуктами в зону СВО

Курганская область отправила автомобили УАЗ с продуктами в зону СВО - РИА Новости, 03.08.2023

Курганская область отправила автомобили УАЗ с продуктами в зону СВО

Курганская область отправила в зону специальной военной операции еще четыре автомобиля УАЗ, загруженных продуктами питания, снаряжением и лекарствами, сообщила... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T10:33

2023-08-03T10:33

2023-08-03T10:35

надежные люди

курганская область

ульяновский автомобильный завод (уаз)

курган

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ЧЕЛЯБИНСК, 3 авг – РИА Новости. Курганская область отправила в зону специальной военной операции еще четыре автомобиля УАЗ, загруженных продуктами питания, снаряжением и лекарствами, сообщила в четверг первый замгубернатора региона Оксана Куташи в своем телеграм-канале. "Из Кургана в зону СВО отправились еще четыре автомобиля УАЗ для наших ребят. По традиции перед отправкой загрузили их продуктами питания, снаряжением, лекарствами, материалами и инструментами для строительства блиндажа по заявкам бойцов, а также посылками от родных и близких", - написала она. Сопровождать груз до линии фронта, где несут службу бойцы, будут казаки Оренбургского войскового казачьего общества по Курганской области, уточнила она. "Спасибо всем неравнодушным, кто продолжает принимать участие в сборе гуманитарной помощи. Поддержка нашим ребятам всегда нужна", - добавила Куташи.

https://ria.ru/20230608/pomosch-1876991980.html

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курганская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), курган