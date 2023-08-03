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В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении - РИА Новости, 03.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 03.08.2023 (обновлено: 14:15 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/spetsoperatsiya-1887963874.html
В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении
В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении - РИА Новости, 03.08.2023
В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении
Украинские военные потеряли до 45 солдат на запорожском направлении, а также два танка, два автомобиля и два артиллерийских орудия, говорится в сводке... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T14:10
2023-08-03T14:15
специальная военная операция на украине
запорожская область
в мире
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Украинские военные потеряли до 45 солдат на запорожском направлении, а также два танка, два автомобиля и два артиллерийских орудия, говорится в сводке Минобороны РФ."Потери противника составили до 45 украинских военнослужащих, два танка, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-20", - сообщило российское военное ведомство.Уточняется, что на запорожском направлении российские подразделения, авиация и артиллерия нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка и Пятихатки Запорожской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, В мире, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении

Минобороны: украинские войска потеряли до 45 военных на Запорожском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Украинские военные потеряли до 45 солдат на запорожском направлении, а также два танка, два автомобиля и два артиллерийских орудия, говорится в сводке Минобороны РФ.
«
"Потери противника составили до 45 украинских военнослужащих, два танка, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-20", - сообщило российское военное ведомство.
Уточняется, что на запорожском направлении российские подразделения, авиация и артиллерия нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка и Пятихатки Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВ миреВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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