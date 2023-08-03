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В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении
В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении - РИА Новости, 03.08.2023
В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении
Украинские военные потеряли до 45 солдат на запорожском направлении, а также два танка, два автомобиля и два артиллерийских орудия, говорится в сводке... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T14:10
2023-08-03T14:10
2023-08-03T14:15
специальная военная операция на украине
запорожская область
в мире
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Украинские военные потеряли до 45 солдат на запорожском направлении, а также два танка, два автомобиля и два артиллерийских орудия, говорится в сводке Минобороны РФ."Потери противника составили до 45 украинских военнослужащих, два танка, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-20", - сообщило российское военное ведомство.Уточняется, что на запорожском направлении российские подразделения, авиация и артиллерия нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка и Пятихатки Запорожской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
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запорожская область, в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, В мире, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении
Минобороны: украинские войска потеряли до 45 военных на Запорожском направлении