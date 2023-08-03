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Киев потерял до 175 военных на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 03.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:07 03.08.2023 (обновлено: 14:29 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/spetsoperatsiya-1887963422.html
Киев потерял до 175 военных на Южно-Донецком направлении
Киев потерял до 175 военных на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 03.08.2023
Киев потерял до 175 военных на Южно-Донецком направлении
Войска Украины на южнодонецком направлении потеряли за сутки до 175 военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T14:07
2023-08-03T14:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
киев
сша
россия
безопасность
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Войска Украины на южнодонецком направлении потеряли за сутки до 175 военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ.По данным ведомства, в течение суток противник предпринимал попытки наступательных действий на донецком, южнодонецком, купянском и краснолиманском направлениях.На южнодонецком направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Макаровка и Старомайорское ДНР. Умелыми и профессиональными действиями российских подразделений успешно отражена атака в районе Урожайного ДНР."Потери ВСУ на данном направлении составили до 175 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица Д-30", - сказали в министерстве.
киев
сша
россия
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, киев, сша, россия, безопасность, донецкая народная республика, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Киев, США, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Украина, В мире
Киев потерял до 175 военных на Южно-Донецком направлении

Минобороны: Киев потерял до 175 военных и технику на Южно-Донецком направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-80 военнослужащих ВС России на огневой позиции в зоне проведения СВО
Танк Т-80 военнослужащих ВС России на огневой позиции в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости
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Танк Т-80 военнослужащих ВС России на огневой позиции в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Войска Украины на южнодонецком направлении потеряли за сутки до 175 военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ.
По данным ведомства, в течение суток противник предпринимал попытки наступательных действий на донецком, южнодонецком, купянском и краснолиманском направлениях.
На южнодонецком направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Макаровка и Старомайорское ДНР. Умелыми и профессиональными действиями российских подразделений успешно отражена атака в районе Урожайного ДНР.
"Потери ВСУ на данном направлении составили до 175 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица Д-30", - сказали в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКиевСШАРоссияБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
 
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