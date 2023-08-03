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Киев потерял до 175 военных на Южно-Донецком направлении
Киев потерял до 175 военных на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 03.08.2023
Киев потерял до 175 военных на Южно-Донецком направлении
Войска Украины на южнодонецком направлении потеряли за сутки до 175 военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T14:07
2023-08-03T14:07
2023-08-03T14:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Войска Украины на южнодонецком направлении потеряли за сутки до 175 военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ.По данным ведомства, в течение суток противник предпринимал попытки наступательных действий на донецком, южнодонецком, купянском и краснолиманском направлениях.На южнодонецком направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Макаровка и Старомайорское ДНР. Умелыми и профессиональными действиями российских подразделений успешно отражена атака в районе Урожайного ДНР."Потери ВСУ на данном направлении составили до 175 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица Д-30", - сказали в министерстве.
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Киев потерял до 175 военных на Южно-Донецком направлении
Минобороны: Киев потерял до 175 военных и технику на Южно-Донецком направлении