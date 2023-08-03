https://ria.ru/20230803/sobyanin-1887944798.html
Путин рассказал о рабочей встрече с Собяниным, закончившейся поздно ночью
Путин рассказал о рабочей встрече с Собяниным, закончившейся поздно ночью - РИА Новости, 03.08.2023
Путин рассказал о рабочей встрече с Собяниным, закончившейся поздно ночью
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в среду провел рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, отметив, что столичный градоначальник ушел от него в... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T12:53
2023-08-03T12:53
2023-08-03T13:08
владимир путин
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в среду провел рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, отметив, что столичный градоначальник ушел от него в полвторого ночи."Обязательно передам Сергею Семеновичу. Он вчера ушел от меня полвторого ночи. Поэтому еще с ним с утра не разговаривали... Но я с ним созвонюсь, мы обязательно поговорим", - сказал он в ходе встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности.Путину рассказали, что в Москве есть практика контрактов полного цикла и контрактов "сервисная модель", когда печать покупается как услуга, и на балансе у субъекта не находятся основные фонды, в результате чего не нужно обращаться за субсидиями и дотациями, так как банки активно кредитуют предприятия."Так давайте будем внедрять эту практику... Я поддержу точно", - сказал президент. "Если что-то еще есть в сотрудничестве с Москвой, вы просто скажите, мы с удовольствием будем это внедрять дальше", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230621/sobyanin-1879544423.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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владимир путин, сергей собянин, политика, москва, россия
Владимир Путин, Сергей Собянин, Политика, Москва, Россия
Путин рассказал о рабочей встрече с Собяниным, закончившейся поздно ночью
Путин рассказал, что Собянин ушел с рабочей встречи с ним в половину второго ночи
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в среду провел рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, отметив, что столичный градоначальник ушел от него в полвторого ночи.
"Обязательно передам Сергею Семеновичу. Он вчера ушел от меня полвторого ночи. Поэтому еще с ним с утра не разговаривали... Но я с ним созвонюсь, мы обязательно поговорим", - сказал он в ходе встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности.
Путину рассказали, что в Москве есть практика контрактов полного цикла и контрактов "сервисная модель", когда печать покупается как услуга, и на балансе у субъекта не находятся основные фонды, в результате чего не нужно обращаться за субсидиями и дотациями, так как банки активно кредитуют предприятия.
"Так давайте будем внедрять эту практику... Я поддержу точно", - сказал президент. "Если что-то еще есть в сотрудничестве с Москвой, вы просто скажите, мы с удовольствием будем это внедрять дальше", - добавил Путин.
Путин наградил Сергея Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством"