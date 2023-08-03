https://ria.ru/20230803/sobyanin-1887944798.html

Путин рассказал о рабочей встрече с Собяниным, закончившейся поздно ночью

Путин рассказал о рабочей встрече с Собяниным, закончившейся поздно ночью - РИА Новости, 03.08.2023

Путин рассказал о рабочей встрече с Собяниным, закончившейся поздно ночью

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в среду провел рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, отметив, что столичный градоначальник ушел от него в... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T12:53

2023-08-03T12:53

2023-08-03T13:08

владимир путин

сергей собянин

политика

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601465081_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_bb5d913874c0a9ed976a34c2600986dc.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в среду провел рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, отметив, что столичный градоначальник ушел от него в полвторого ночи."Обязательно передам Сергею Семеновичу. Он вчера ушел от меня полвторого ночи. Поэтому еще с ним с утра не разговаривали... Но я с ним созвонюсь, мы обязательно поговорим", - сказал он в ходе встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности.Путину рассказали, что в Москве есть практика контрактов полного цикла и контрактов "сервисная модель", когда печать покупается как услуга, и на балансе у субъекта не находятся основные фонды, в результате чего не нужно обращаться за субсидиями и дотациями, так как банки активно кредитуют предприятия."Так давайте будем внедрять эту практику... Я поддержу точно", - сказал президент. "Если что-то еще есть в сотрудничестве с Москвой, вы просто скажите, мы с удовольствием будем это внедрять дальше", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230621/sobyanin-1879544423.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, сергей собянин, политика, москва, россия