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Семинар для специалистов МФЦ из новых регионов РФ прошел в Ростове - РИА Новости, 03.08.2023
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Ростовская область
 
17:33 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/seminar-1888029055.html
Семинар для специалистов МФЦ из новых регионов РФ прошел в Ростове
Семинар для специалистов МФЦ из новых регионов РФ прошел в Ростове - РИА Новости, 03.08.2023
Семинар для специалистов МФЦ из новых регионов РФ прошел в Ростове
Семинар для специалистов многофунциональных центров из новых территорий России прошел на площадке в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T17:33
2023-08-03T17:33
ростовская область
ростовская область
ростов-на-дону
мфц (многофункциональный центр)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг - РИА Новости. Семинар для специалистов многофунциональных центров из новых территорий России прошел на площадке в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области. "Сегодня, 3 августа, в донском регионе стартовала четвертая выездная сессия программы "Одно окно большой страны" для 60 работников многофункциональных центров ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении. Для слушателей была подготовлена программа обучения при участии ведущих экспертов и руководителей МФЦ десяти регионов страны и представителей профсоюзного движения. При составлении программы обучения были максимально учтены пожелания представителей новых российских территорий, в том числе формирование оптимального штатного состава, внедрение электронных сервисов и проектного управления, а также оказание дополнительных услуг. Кроме того, предусмотрено посещение действующих ростовских МФЦ, чтобы на практике показать все важные моменты. Уникальность данных курсов заключается в том, что предлагаются уже готовые решения для внедрения и адаптации в своих МФЦ. "Ростовская область - регион-лидер в вопросе развития МФЦ, и мы готовы делиться своим позитивным опытом и помогать коллегам из новых российских регионов создавать и развивать в своих территориях эффективную сеть многофункциональных центров. Кроме того, наш регион имеет и удобное территориальное расположение для новых субъектов, что также способствует тесным связям с коллегами", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Ростовской области Артема Хохлова. Программа обучения для подготовки специалистов многофункциональных центров новых регионов "Одно окно большой страны" рассчитана на год и проходит в несколько этапов. Слушатели участвуют в выездных сессиях, посещают лучшие центры "Мои документы", изучают передовые практики коллег со всей России. Для удобства обучения авторами программы разработан чат-бот, в котором специалисты из новых территорий и кандидаты в специалисты получают доступ к курсу онлайн-лекций, презентациям экспертов, обучающим роликам и методическим материалам. "Мы хорошо понимаем, с какими сложностями сталкиваются коллеги в новых регионах. Поэтому постарались создать не просто краткосрочную программу, а полноценную систему подготовки и методической поддержки специалистов многофункциональных центров, которая будет продолжать работать, совершенствоваться и дополняться после окончания выездных интенсивов", - сказал куратор программы "Одно окно большой страны" Михаил Анисимов. Он отметил, что опыт предыдущих трех смен показал, что обучение в системе "Одно окно большой страны" помогает ускорить подготовку специалистов и развертывание системы МФЦ на новых территориях. А это значит, что все больше граждан обеспечиваются необходимыми государственными и социальными услугами.
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ростовская область, ростов-на-дону, мфц (многофункциональный центр), лнр, днр, херсонская область , запорожская область
Ростовская область , Ростовская область, Ростов-на-Дону, МФЦ (многофункциональный центр), ЛНР, ДНР, Херсонская область , Запорожская область

Семинар для специалистов МФЦ из новых регионов РФ прошел в Ростове

CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Ростовской области / Cropped image / Семинар для специалистов МФЦ из новых регионов РФ прошел в Ростове
Семинар для специалистов МФЦ из новых регионов РФ прошел в Ростове - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Ростовской области / Cropped image /
Семинар для специалистов МФЦ из новых регионов РФ прошел в Ростове
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг - РИА Новости. Семинар для специалистов многофунциональных центров из новых территорий России прошел на площадке в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области.
"Сегодня, 3 августа, в донском регионе стартовала четвертая выездная сессия программы "Одно окно большой страны" для 60 работников многофункциональных центров ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении. Для слушателей была подготовлена программа обучения при участии ведущих экспертов и руководителей МФЦ десяти регионов страны и представителей профсоюзного движения.
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При составлении программы обучения были максимально учтены пожелания представителей новых российских территорий, в том числе формирование оптимального штатного состава, внедрение электронных сервисов и проектного управления, а также оказание дополнительных услуг. Кроме того, предусмотрено посещение действующих ростовских МФЦ, чтобы на практике показать все важные моменты. Уникальность данных курсов заключается в том, что предлагаются уже готовые решения для внедрения и адаптации в своих МФЦ.
«
"Ростовская область - регион-лидер в вопросе развития МФЦ, и мы готовы делиться своим позитивным опытом и помогать коллегам из новых российских регионов создавать и развивать в своих территориях эффективную сеть многофункциональных центров. Кроме того, наш регион имеет и удобное территориальное расположение для новых субъектов, что также способствует тесным связям с коллегами", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Ростовской области Артема Хохлова.
Программа обучения для подготовки специалистов многофункциональных центров новых регионов "Одно окно большой страны" рассчитана на год и проходит в несколько этапов. Слушатели участвуют в выездных сессиях, посещают лучшие центры "Мои документы", изучают передовые практики коллег со всей России. Для удобства обучения авторами программы разработан чат-бот, в котором специалисты из новых территорий и кандидаты в специалисты получают доступ к курсу онлайн-лекций, презентациям экспертов, обучающим роликам и методическим материалам.
«
"Мы хорошо понимаем, с какими сложностями сталкиваются коллеги в новых регионах. Поэтому постарались создать не просто краткосрочную программу, а полноценную систему подготовки и методической поддержки специалистов многофункциональных центров, которая будет продолжать работать, совершенствоваться и дополняться после окончания выездных интенсивов", - сказал куратор программы "Одно окно большой страны" Михаил Анисимов.
Он отметил, что опыт предыдущих трех смен показал, что обучение в системе "Одно окно большой страны" помогает ускорить подготовку специалистов и развертывание системы МФЦ на новых территориях. А это значит, что все больше граждан обеспечиваются необходимыми государственными и социальными услугами.
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