В МИД России ответили на вопрос о возможном размещении РСМД США в Японии
МИД: Россия учтет возможное размещение РСМД США в Японии в своей оборонной стратегии
© AP Photo / Junji KurokawaЯпонские военные
© AP Photo / Junji Kurokawa
Японские военные. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россия учтет возможное размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) США в Японии в своей оборонной стратегии, заявил директор третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев в интервью RTVI.
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"Совершенно очевидно, если будет принято решение о размещении ракет средней и меньшей дальности на территории Японии, это будет представлять серьезную угрозу для соседних государств. Это, конечно, потребует учета в том числе и в оборонной стратегии Российской Федерации касательно обеспечения безопасности ее дальневосточных рубежей", - сказал он.
"Дыма без огня не бывает: если такие сообщения появляются, а они появлялись уже неоднократно со ссылкой на анонимов в правительстве конкретных государств, значит, такой разговор идет. И в моем понимании это опять-таки отражает желание Японии максимально точно и четко обслуживать интересы, в данном случае военные, США в АТР, которые решают в настоящее время свои стратегические задачи", - добавил дипломат.
Ранее японская газета Sankei Shimbun сообщила, что правительство США обратилось к Японии с запросом на размещение ракет средней дальности, которые Вашингтон планирует разместить на первой островной цепи, включающей Японский архипелаг. По данным издания, речь идет о крылатых ракетах сухопутного базирования Tomahawk дальностью более 2000 километров и гиперзвуковых комплексах LRHW.