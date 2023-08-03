https://ria.ru/20230803/rakety-1887977706.html

В МИД России ответили на вопрос о возможном размещении РСМД США в Японии

В МИД России ответили на вопрос о возможном размещении РСМД США в Японии - РИА Новости, 03.08.2023

В МИД России ответили на вопрос о возможном размещении РСМД США в Японии

Россия учтет возможное размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) США в Японии в своей оборонной стратегии, заявил директор третьего департамента Азии... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T14:47

2023-08-03T14:47

2023-08-03T14:47

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россия учтет возможное размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) США в Японии в своей оборонной стратегии, заявил директор третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев в интервью RTVI. "Совершенно очевидно, если будет принято решение о размещении ракет средней и меньшей дальности на территории Японии, это будет представлять серьезную угрозу для соседних государств. Это, конечно, потребует учета в том числе и в оборонной стратегии Российской Федерации касательно обеспечения безопасности ее дальневосточных рубежей", - сказал он."Дыма без огня не бывает: если такие сообщения появляются, а они появлялись уже неоднократно со ссылкой на анонимов в правительстве конкретных государств, значит, такой разговор идет. И в моем понимании это опять-таки отражает желание Японии максимально точно и четко обслуживать интересы, в данном случае военные, США в АТР, которые решают в настоящее время свои стратегические задачи", - добавил дипломат. Ранее японская газета Sankei Shimbun сообщила, что правительство США обратилось к Японии с запросом на размещение ракет средней дальности, которые Вашингтон планирует разместить на первой островной цепи, включающей Японский архипелаг. По данным издания, речь идет о крылатых ракетах сухопутного базирования Tomahawk дальностью более 2000 километров и гиперзвуковых комплексах LRHW.

https://ria.ru/20230730/otvet-1887150021.html

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япония, россия, сша, в мире