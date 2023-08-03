https://ria.ru/20230803/putin-1887926189.html

Песков назвал Путина своим главным учителем

Песков назвал Путина своим главным учителем - РИА Новости, 03.08.2023

Песков назвал Путина своим главным учителем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал российского лидера Владимира Путина своим главным учителем, отметив, что за годы работы рядом он... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T11:23

2023-08-03T11:23

2023-08-03T11:23

россия

владимир путин

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал российского лидера Владимира Путина своим главным учителем, отметив, что за годы работы рядом он почерпнул очень много знаний. "Мне повезло в жизни, я фактически 20 лет непосредственно нахожусь вблизи человека, который является для меня тем самым учителем. Я имею в виду Путина. Те переговоры, которые он ведет, то, как он отстаивает свою точку зрения. Не всегда это становится публичным. То, как он использует аргументацию, то как он убеждает собеседников, то как он вынужден говорить и не очень приятные вещи кому-то, - это для меня бесценный опыт, и я действительно почерпнул очень много знаний", - приводит слова Пескова "Мастерская новых медиа". Накануне он выступил перед участниками смены "Убеждать", организованной "Мастерской" на форуме "Территория смыслов".

https://ria.ru/20230526/putin-1874377433.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, дмитрий песков, политика