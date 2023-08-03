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Песков назвал Путина своим главным учителем - РИА Новости, 03.08.2023
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11:23 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/putin-1887926189.html
Песков назвал Путина своим главным учителем
Песков назвал Путина своим главным учителем - РИА Новости, 03.08.2023
Песков назвал Путина своим главным учителем
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал российского лидера Владимира Путина своим главным учителем, отметив, что за годы работы рядом он... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T11:23
2023-08-03T11:23
россия
владимир путин
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал российского лидера Владимира Путина своим главным учителем, отметив, что за годы работы рядом он почерпнул очень много знаний. "Мне повезло в жизни, я фактически 20 лет непосредственно нахожусь вблизи человека, который является для меня тем самым учителем. Я имею в виду Путина. Те переговоры, которые он ведет, то, как он отстаивает свою точку зрения. Не всегда это становится публичным. То, как он использует аргументацию, то как он убеждает собеседников, то как он вынужден говорить и не очень приятные вещи кому-то, - это для меня бесценный опыт, и я действительно почерпнул очень много знаний", - приводит слова Пескова "Мастерская новых медиа". Накануне он выступил перед участниками смены "Убеждать", организованной "Мастерской" на форуме "Территория смыслов".
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россия, владимир путин, дмитрий песков, политика
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
Песков назвал Путина своим главным учителем

Песков заявил, что за годы работы с Путиным почерпнул очень много бесценных знаний и опыта

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков
Президент РФ Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Президент РФ Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал российского лидера Владимира Путина своим главным учителем, отметив, что за годы работы рядом он почерпнул очень много знаний.
"Мне повезло в жизни, я фактически 20 лет непосредственно нахожусь вблизи человека, который является для меня тем самым учителем. Я имею в виду Путина. Те переговоры, которые он ведет, то, как он отстаивает свою точку зрения. Не всегда это становится публичным. То, как он использует аргументацию, то как он убеждает собеседников, то как он вынужден говорить и не очень приятные вещи кому-то, - это для меня бесценный опыт, и я действительно почерпнул очень много знаний", - приводит слова Пескова "Мастерская новых медиа".
Накануне он выступил перед участниками смены "Убеждать", организованной "Мастерской" на форуме "Территория смыслов".
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