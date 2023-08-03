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ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 03.08.2023

ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 18 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T00:27

2023-08-03T00:27

2023-08-03T00:33

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 18 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23.00 — населенный пункт Нетайлово — г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров" — говорится в публикации.В 23.05 и 23.15 Киев вновь обстрелял город, выпустив по три снаряда этого же калибра, добавили в представительстве.Кроме того, по информации ведомства, в 23.40 и 23.55 произошли обстрелы Петровского района столицы республики, где ВСУ также применили по три снаряда калибром 155 миллиметров. Такое же количество боеприпасов Украина использовала, открыв огонь по Куйбышевскому району Донецка в 23.55, заключили в представительстве.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230802/spetsoperatsiya-1887793142.html

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