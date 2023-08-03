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Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 03.08.2023
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21:04 03.08.2023 (обновлено: 22:15 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/obstrel-1888070758.html
Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 03.08.2023
Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами
Украинские войска за час выпустили по Донецку 17 натовских снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T21:04
2023-08-03T22:15
специальная военная операция на украине
донецк
украина
кировский район
сцкк
происшествия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. Украинские войска за час выпустили по Донецку 17 натовских снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 19:35 мск — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в заявлении.По данным ведомства, с 19:40 до 20:00 киевские войска выпустили еще 11 натовских снарядов по Кировскому району столицы ДНР. Кроме того, в 20:35 обстрелу подвергся Петровский район, по нему выпустили три снаряда того же калибра, добавили в представительстве. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Киевские войска также получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230803/front-1887664538.html
донецк
украина
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донецк, украина, кировский район, сцкк, происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Кировский район, СЦКК, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили по Донецку 17 натовских снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. Украинские войска за час выпустили по Донецку 17 натовских снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 19:35 мск — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в заявлении.
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По данным ведомства, с 19:40 до 20:00 киевские войска выпустили еще 11 натовских снарядов по Кировскому району столицы ДНР. Кроме того, в 20:35 обстрелу подвергся Петровский район, по нему выпустили три снаряда того же калибра, добавили в представительстве.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Киевские войска также получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкУкраинаКировский районСЦККПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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