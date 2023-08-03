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Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 03.08.2023
Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами
Украинские войска за час выпустили по Донецку 17 натовских снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T21:04
2023-08-03T21:04
2023-08-03T22:15
специальная военная операция на украине
донецк
украина
кировский район
сцкк
происшествия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. Украинские войска за час выпустили по Донецку 17 натовских снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 19:35 мск — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в заявлении.По данным ведомства, с 19:40 до 20:00 киевские войска выпустили еще 11 натовских снарядов по Кировскому району столицы ДНР. Кроме того, в 20:35 обстрелу подвергся Петровский район, по нему выпустили три снаряда того же калибра, добавили в представительстве. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Киевские войска также получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230803/front-1887664538.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Кировский район, СЦКК, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили по Донецку 17 натовских снарядов