Украинские войска выпустили еще 17 снарядов по Донецку и Макеевке
Представительство ДНР: украинские войска выпустили еще 17 снарядов по Донецку и Макеевке
Местная жительница показывает осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 "натовских" снарядов по ряду районов Донецка и населенному пункту Макеевка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 18.45 – населенный пункт Уманское – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров;… 18.45 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров;… 18.50 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
В 19.15 и 19.20 мск представительство зафиксировало обстрелы Кировского и Куйбышевского районов Донецка, украинские войска выпустили еще семь снарядов калибром 155 миллиметров.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.