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Украинские войска выпустили еще 17 снарядов по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 03.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:24 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/obstrel-1888064569.html
Украинские войска выпустили еще 17 снарядов по Донецку и Макеевке
Украинские войска выпустили еще 17 снарядов по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 03.08.2023
Украинские войска выпустили еще 17 снарядов по Донецку и Макеевке
Украинские войска выпустили 17 "натовских" снарядов по ряду районов Донецка и населенному пункту Макеевка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T20:24
2023-08-03T20:24
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
кировский район
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 "натовских" снарядов по ряду районов Донецка и населенному пункту Макеевка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 18.45 – населенный пункт Уманское – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров;… 18.45 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров;… 18.50 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. В 19.15 и 19.20 мск представительство зафиксировало обстрелы Кировского и Куйбышевского районов Донецка, украинские войска выпустили еще семь снарядов калибром 155 миллиметров. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230803/front-1887664538.html
донецк
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донецк, макеевка, кировский район, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Кировский район, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили еще 17 снарядов по Донецку и Макеевке

Представительство ДНР: украинские войска выпустили еще 17 снарядов по Донецку и Макеевке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкМестная жительница показывает осколки снарядов
Местная жительница показывает осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Местная жительница показывает осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 "натовских" снарядов по ряду районов Донецка и населенному пункту Макеевка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 18.45 – населенный пункт Уманское – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров;… 18.45 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров;… 18.50 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
В 19.15 и 19.20 мск представительство зафиксировало обстрелы Кировского и Куйбышевского районов Донецка, украинские войска выпустили еще семь снарядов калибром 155 миллиметров.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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