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В пригороде Сеула мужчина напал с ножом на прохожих у метро - РИА Новости, 03.08.2023
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13:40 03.08.2023 (обновлено: 16:42 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/napadenie-1887956470.html
В пригороде Сеула мужчина напал с ножом на прохожих у метро
В пригороде Сеула мужчина напал с ножом на прохожих у метро - РИА Новости, 03.08.2023
В пригороде Сеула мужчина напал с ножом на прохожих у метро
Трое человек доставлены в реанимацию, пятеро пострадали в результате нападения неизвестного мужчины с ножом в пригороде Сеула, сообщает агентство Ренхап со... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T13:40
2023-08-03T16:42
в мире
сеул
южная корея
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Трое человек доставлены в реанимацию, пятеро пострадали в результате нападения неизвестного мужчины с ножом в пригороде Сеула, сообщает агентство Ренхап со ссылкой экстренные службы. По данным агентства, инцидент произошел около 17:55 по местному времени (11:55 мск) рядом со станцией метро Сохен в городе Соннам. Неизвестный мужчина на машине выехал на пешеходную зону перед станцией и начал давить людей, в результате чего пострадали 5 человек. После того, как машина из-за столкновения перестала двигаться, злоумышленник направился в здание станции, где начал наносить прохожим раны с помощью ножа. На данный момент известно о трех пострадавших, которые были доставлены в реанимационное отделение ближайшей больницы. Сообщается, что они получили колотые раны, но степень тяжести ранений пока не известна. Прибывшая на место преступления полиция уже задержала подозреваемого и расследует обстоятельства происшествия.
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в мире, сеул, южная корея
В мире, Сеул, Южная Корея
В пригороде Сеула мужчина напал с ножом на прохожих у метро

Три человека попали в реанимацию после поножовщины на улице в южнокорейском Соннаме

© Кадр видео камеры наблюденияНападение неизвестного мужчины с ножом на людей в пригороде Сеула
Нападение неизвестного мужчины с ножом на людей в пригороде Сеула
© Кадр видео камеры наблюдения
Нападение неизвестного мужчины с ножом на людей в пригороде Сеула
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Трое человек доставлены в реанимацию, пятеро пострадали в результате нападения неизвестного мужчины с ножом в пригороде Сеула, сообщает агентство Ренхап со ссылкой экстренные службы.
По данным агентства, инцидент произошел около 17:55 по местному времени (11:55 мск) рядом со станцией метро Сохен в городе Соннам. Неизвестный мужчина на машине выехал на пешеходную зону перед станцией и начал давить людей, в результате чего пострадали 5 человек. После того, как машина из-за столкновения перестала двигаться, злоумышленник направился в здание станции, где начал наносить прохожим раны с помощью ножа.
На данный момент известно о трех пострадавших, которые были доставлены в реанимационное отделение ближайшей больницы. Сообщается, что они получили колотые раны, но степень тяжести ранений пока не известна.
Прибывшая на место преступления полиция уже задержала подозреваемого и расследует обстоятельства происшествия.
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