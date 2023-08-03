https://ria.ru/20230803/napadenie-1887956470.html

В пригороде Сеула мужчина напал с ножом на прохожих у метро

В пригороде Сеула мужчина напал с ножом на прохожих у метро - РИА Новости, 03.08.2023

В пригороде Сеула мужчина напал с ножом на прохожих у метро

Трое человек доставлены в реанимацию, пятеро пострадали в результате нападения неизвестного мужчины с ножом в пригороде Сеула, сообщает агентство Ренхап со... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T13:40

2023-08-03T13:40

2023-08-03T16:42

в мире

сеул

южная корея

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Трое человек доставлены в реанимацию, пятеро пострадали в результате нападения неизвестного мужчины с ножом в пригороде Сеула, сообщает агентство Ренхап со ссылкой экстренные службы. По данным агентства, инцидент произошел около 17:55 по местному времени (11:55 мск) рядом со станцией метро Сохен в городе Соннам. Неизвестный мужчина на машине выехал на пешеходную зону перед станцией и начал давить людей, в результате чего пострадали 5 человек. После того, как машина из-за столкновения перестала двигаться, злоумышленник направился в здание станции, где начал наносить прохожим раны с помощью ножа. На данный момент известно о трех пострадавших, которые были доставлены в реанимационное отделение ближайшей больницы. Сообщается, что они получили колотые раны, но степень тяжести ранений пока не известна. Прибывшая на место преступления полиция уже задержала подозреваемого и расследует обстоятельства происшествия.

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сеул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сеул, южная корея