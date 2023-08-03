https://ria.ru/20230803/moshenniki-1887988297.html

Число жертв телефонных мошенников среди абонентов билайна снизилось на 26%

Число жертв телефонных мошенников среди абонентов билайна снизилось на 26% - РИА Новости, 03.08.2023

Число жертв телефонных мошенников среди абонентов билайна снизилось на 26%

Количество абонентов билайна, попавших под влияние телефонных мошенников, за год снизилось на 26% благодаря разработанной в компании антифрод-системе, сообщает... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T15:23

2023-08-03T15:23

2023-08-03T15:23

россия

билайн

технологии

мошенничество

мобильная связь

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Количество абонентов билайна, попавших под влияние телефонных мошенников, за год снизилось на 26% благодаря разработанной в компании антифрод-системе, сообщает мобильный оператор. Система помогает операторам мобильной и фиксированной связи верифицировать номер входящего звонка и подключиться посредством облачных технологий к внедряемой Роскомнадзором "Единой платформе верификации вызовов". В настоящее время уже 26 операторов пользуются облачной верификацией вызовов от билайна, и еще более 100 операторов находятся в стадии подключения. По данным билайна, в среднем мошенническая атака на абонента длится около трех минут, за это время мошенник предпринимает около пяти попыток дозвониться до потенциальной жертвы. "Недавно мы зафиксировали самую долгую атаку за все время наблюдений: мошенник пытался дозвониться до нашего абонента в течение почти трех часов и за это время совершил 1430 попыток вызовов. Все попытки были заблокированы, и абонент даже не узнал, что ему пытался дозвониться мошенник", - добавили в компании. Более половины мошеннических звонков сегодня происходит в мессенджерах. В настоящее время прорабатываются различные варианты защиты абонентов и предупреждение их о возможных действиях мошенников. "Если ранее мы сосредотачивали усилия на выявлении звонка с подмененным номером, то теперь сфокусировали алгоритмы на выявление абонентов, находящихся под влиянием телефонных мошенников. Данный подход позволяет не только заблокировать "токсичные" звонки, но и выстроить коммуникацию с абонентом для повышения его бдительности во время мошеннической атаки, открывает возможность развивать комплексную защиту абонента на стороне оператора во всех каналах коммуникации и на стороне банков при обслуживании. Основной нашей задачей является защита абонента от финансовых потерь и снижение количества жертв мошенничества до нуля", - приводится в сообщении комментарий директора по управлению уровнем фрода ПАО "Вымпелком" Петра Алферова.

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, билайн, технологии, мошенничество, мобильная связь