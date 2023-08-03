Рейтинг@Mail.ru
Число жертв телефонных мошенников среди абонентов билайна снизилось на 26% - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/moshenniki-1887988297.html
Число жертв телефонных мошенников среди абонентов билайна снизилось на 26%
Число жертв телефонных мошенников среди абонентов билайна снизилось на 26% - РИА Новости, 03.08.2023
Число жертв телефонных мошенников среди абонентов билайна снизилось на 26%
Количество абонентов билайна, попавших под влияние телефонных мошенников, за год снизилось на 26% благодаря разработанной в компании антифрод-системе, сообщает... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T15:23
2023-08-03T15:23
россия
билайн
технологии
мошенничество
мобильная связь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887988186_0:375:2975:2048_1920x0_80_0_0_524d450f19b280ec30132fbf8f312b3f.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Количество абонентов билайна, попавших под влияние телефонных мошенников, за год снизилось на 26% благодаря разработанной в компании антифрод-системе, сообщает мобильный оператор. Система помогает операторам мобильной и фиксированной связи верифицировать номер входящего звонка и подключиться посредством облачных технологий к внедряемой Роскомнадзором "Единой платформе верификации вызовов". В настоящее время уже 26 операторов пользуются облачной верификацией вызовов от билайна, и еще более 100 операторов находятся в стадии подключения. По данным билайна, в среднем мошенническая атака на абонента длится около трех минут, за это время мошенник предпринимает около пяти попыток дозвониться до потенциальной жертвы. "Недавно мы зафиксировали самую долгую атаку за все время наблюдений: мошенник пытался дозвониться до нашего абонента в течение почти трех часов и за это время совершил 1430 попыток вызовов. Все попытки были заблокированы, и абонент даже не узнал, что ему пытался дозвониться мошенник", - добавили в компании. Более половины мошеннических звонков сегодня происходит в мессенджерах. В настоящее время прорабатываются различные варианты защиты абонентов и предупреждение их о возможных действиях мошенников. "Если ранее мы сосредотачивали усилия на выявлении звонка с подмененным номером, то теперь сфокусировали алгоритмы на выявление абонентов, находящихся под влиянием телефонных мошенников. Данный подход позволяет не только заблокировать "токсичные" звонки, но и выстроить коммуникацию с абонентом для повышения его бдительности во время мошеннической атаки, открывает возможность развивать комплексную защиту абонента на стороне оператора во всех каналах коммуникации и на стороне банков при обслуживании. Основной нашей задачей является защита абонента от финансовых потерь и снижение количества жертв мошенничества до нуля", - приводится в сообщении комментарий директора по управлению уровнем фрода ПАО "Вымпелком" Петра Алферова.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887988186_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_b107a6c83b104e59df503ba5d2d88645.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, билайн, технологии, мошенничество, мобильная связь
Россия, Билайн, Технологии, Мошенничество, мобильная связь

Число жертв телефонных мошенников среди абонентов билайна снизилось на 26%

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкМолодой человек отдыхает
Молодой человек отдыхает - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Молодой человек отдыхает
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Количество абонентов билайна, попавших под влияние телефонных мошенников, за год снизилось на 26% благодаря разработанной в компании антифрод-системе, сообщает мобильный оператор.
Система помогает операторам мобильной и фиксированной связи верифицировать номер входящего звонка и подключиться посредством облачных технологий к внедряемой Роскомнадзором "Единой платформе верификации вызовов".
В настоящее время уже 26 операторов пользуются облачной верификацией вызовов от билайна, и еще более 100 операторов находятся в стадии подключения.
По данным билайна, в среднем мошенническая атака на абонента длится около трех минут, за это время мошенник предпринимает около пяти попыток дозвониться до потенциальной жертвы.
"Недавно мы зафиксировали самую долгую атаку за все время наблюдений: мошенник пытался дозвониться до нашего абонента в течение почти трех часов и за это время совершил 1430 попыток вызовов. Все попытки были заблокированы, и абонент даже не узнал, что ему пытался дозвониться мошенник", - добавили в компании.
Более половины мошеннических звонков сегодня происходит в мессенджерах. В настоящее время прорабатываются различные варианты защиты абонентов и предупреждение их о возможных действиях мошенников.
"Если ранее мы сосредотачивали усилия на выявлении звонка с подмененным номером, то теперь сфокусировали алгоритмы на выявление абонентов, находящихся под влиянием телефонных мошенников. Данный подход позволяет не только заблокировать "токсичные" звонки, но и выстроить коммуникацию с абонентом для повышения его бдительности во время мошеннической атаки, открывает возможность развивать комплексную защиту абонента на стороне оператора во всех каналах коммуникации и на стороне банков при обслуживании. Основной нашей задачей является защита абонента от финансовых потерь и снижение количества жертв мошенничества до нуля", - приводится в сообщении комментарий директора по управлению уровнем фрода ПАО "Вымпелком" Петра Алферова.
 
РоссияБилайнТехнологииМошенничествомобильная связь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала