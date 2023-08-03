Рейтинг@Mail.ru
Около 100 бесплатных кинопоказов проведут в парках Подмосковья - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
18:31 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/kino-1888041678.html
Около 100 бесплатных кинопоказов проведут в парках Подмосковья
Около 100 бесплатных кинопоказов проведут в парках Подмосковья - РИА Новости, 03.08.2023
Около 100 бесплатных кинопоказов проведут в парках Подмосковья
В августе в подмосковных парках начнут проводить бесплатные кинопоказы в рамках проекта креативного бюро "Регион" и министерства культуры и туризма Московской... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T18:31
2023-08-03T18:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888041026_0:206:2001:1331_1920x0_80_0_0_2c1e45b7fa2154546f535152e906e455.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В августе в подмосковных парках начнут проводить бесплатные кинопоказы в рамках проекта креативного бюро "Регион" и министерства культуры и туризма Московской области "Кинопарк". Об этом сообщил телеканал "360".Проект стартовал в 2016 году. В этом году жителям Московской области представят приключенческую комедию "Мальдивы подождут", остросюжетный детектив "Хитровка. Знак четырех" и многие другие картины.Кроме того, в последнюю субботу лета, 26 августа, состоится всероссийская акция "Ночь кино". Также в течение месяца в регионе будет проходить Фестиваль уличного кино.В Подмосковье открыты 37 площадок в 24 городских округах. В рамках проекта там проведут 97 кинопоказов.Посмотреть фильмы в парках можно будет бесплатно. Информация о проекте доступна на официальных интернет-ресурсах уличных кинотеатров.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888041026_52:0:1827:1331_1920x0_80_0_0_c4d703f3682b2514af237d6d382681f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Около 100 бесплатных кинопоказов проведут в парках Подмосковья

© РИА Новости / Евгений ОдиноковЗрители в летнем кинотеатре
Зрители в летнем кинотеатре - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В августе в подмосковных парках начнут проводить бесплатные кинопоказы в рамках проекта креативного бюро "Регион" и министерства культуры и туризма Московской области "Кинопарк". Об этом сообщил телеканал "360".
Проект стартовал в 2016 году. В этом году жителям Московской области представят приключенческую комедию "Мальдивы подождут", остросюжетный детектив "Хитровка. Знак четырех" и многие другие картины.
Кроме того, в последнюю субботу лета, 26 августа, состоится всероссийская акция "Ночь кино". Также в течение месяца в регионе будет проходить Фестиваль уличного кино.
В Подмосковье открыты 37 площадок в 24 городских округах. В рамках проекта там проведут 97 кинопоказов.
Посмотреть фильмы в парках можно будет бесплатно. Информация о проекте доступна на официальных интернет-ресурсах уличных кинотеатров.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала