https://ria.ru/20230803/kino-1888041678.html

Около 100 бесплатных кинопоказов проведут в парках Подмосковья

Около 100 бесплатных кинопоказов проведут в парках Подмосковья - РИА Новости, 03.08.2023

Около 100 бесплатных кинопоказов проведут в парках Подмосковья

В августе в подмосковных парках начнут проводить бесплатные кинопоказы в рамках проекта креативного бюро "Регион" и министерства культуры и туризма Московской... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T18:31

2023-08-03T18:31

2023-08-03T18:31

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В августе в подмосковных парках начнут проводить бесплатные кинопоказы в рамках проекта креативного бюро "Регион" и министерства культуры и туризма Московской области "Кинопарк". Об этом сообщил телеканал "360".Проект стартовал в 2016 году. В этом году жителям Московской области представят приключенческую комедию "Мальдивы подождут", остросюжетный детектив "Хитровка. Знак четырех" и многие другие картины.Кроме того, в последнюю субботу лета, 26 августа, состоится всероссийская акция "Ночь кино". Также в течение месяца в регионе будет проходить Фестиваль уличного кино.В Подмосковье открыты 37 площадок в 24 городских округах. В рамках проекта там проведут 97 кинопоказов.Посмотреть фильмы в парках можно будет бесплатно. Информация о проекте доступна на официальных интернет-ресурсах уличных кинотеатров.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)