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Около 100 бесплатных кинопоказов проведут в парках Подмосковья
Около 100 бесплатных кинопоказов проведут в парках Подмосковья - РИА Новости, 03.08.2023
Около 100 бесплатных кинопоказов проведут в парках Подмосковья
В августе в подмосковных парках начнут проводить бесплатные кинопоказы в рамках проекта креативного бюро "Регион" и министерства культуры и туризма Московской... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T18:31
2023-08-03T18:31
2023-08-03T18:31
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В августе в подмосковных парках начнут проводить бесплатные кинопоказы в рамках проекта креативного бюро "Регион" и министерства культуры и туризма Московской области "Кинопарк". Об этом сообщил телеканал "360".Проект стартовал в 2016 году. В этом году жителям Московской области представят приключенческую комедию "Мальдивы подождут", остросюжетный детектив "Хитровка. Знак четырех" и многие другие картины.Кроме того, в последнюю субботу лета, 26 августа, состоится всероссийская акция "Ночь кино". Также в течение месяца в регионе будет проходить Фестиваль уличного кино.В Подмосковье открыты 37 площадок в 24 городских округах. В рамках проекта там проведут 97 кинопоказов.Посмотреть фильмы в парках можно будет бесплатно. Информация о проекте доступна на официальных интернет-ресурсах уличных кинотеатров.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости.
В августе в подмосковных парках начнут проводить бесплатные кинопоказы в рамках проекта креативного бюро "Регион" и министерства культуры и туризма Московской области "Кинопарк". Об этом сообщил телеканал "360"
.
Проект стартовал в 2016 году. В этом году жителям Московской области представят приключенческую комедию "Мальдивы подождут", остросюжетный детектив "Хитровка. Знак четырех" и многие другие картины.
Кроме того, в последнюю субботу лета, 26 августа, состоится всероссийская акция "Ночь кино". Также в течение месяца в регионе будет проходить Фестиваль уличного кино.
В Подмосковье открыты 37 площадок в 24 городских округах. В рамках проекта там проведут 97 кинопоказов.
Посмотреть фильмы в парках можно будет бесплатно. Информация о проекте доступна на официальных интернет-ресурсах уличных кинотеатров.