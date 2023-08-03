https://ria.ru/20230803/gripp-1888038522.html
Глава Карелии заявил, что очаг птичьего гриппа уже обезопасили
Глава Карелии заявил, что очаг птичьего гриппа уже обезопасили - РИА Новости, 03.08.2023
Глава Карелии заявил, что очаг птичьего гриппа уже обезопасили
Очаг птичьего гриппа выявлен в Петрозаводске, специалисты уже провели противоэпизоотические мероприятия, сообщил в четверг глава Карелии Артур Парфенчиков. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T18:16
2023-08-03T18:16
2023-08-03T18:17
петрозаводск
артур парфенчиков
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596677384_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_0c2a7627decb062cf9c1e471611b4384.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Очаг птичьего гриппа выявлен в Петрозаводске, специалисты уже провели противоэпизоотические мероприятия, сообщил в четверг глава Карелии Артур Парфенчиков. "В Петрозаводске обнаружен очаг высокопатогенного гриппа птиц. Минсельхоз Карелии сегодня получил результаты анализов биоматериала птиц, обитающих вблизи Неглинки. Исследование подтвердило содержание вируса гриппа А", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Парфенчиков назвал выявление очага птичьего гриппа тревожным событием, но призвал население не паниковать. "Наши профильные службы отработали оперативно: локализовали и обезопасили очаг, провели необходимые противоэпизоотические мероприятия", - заверил глава Карелии. Он отметил, что высокопатогенный грипп может передаваться от животных к человеку. Поэтому необходимо не только соблюдать правила личной гигиены, но и исключить контакт с водоплавающими и птицами, которые могут переносить инфекцию (в их числе - утки, чайки, голуби, воробьи, вороны и галки).
https://ria.ru/20230728/vaktsiny-1886802873.html
петрозаводск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596677384_438:0:3169:2048_1920x0_80_0_0_b9a047c1de69e57282a6add5ba4ea1e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петрозаводск, артур парфенчиков, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), здоровье - общество
Петрозаводск, Артур Парфенчиков, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Здоровье - Общество
Глава Карелии заявил, что очаг птичьего гриппа уже обезопасили
Глава Карелии Артур Парфенчиков: очаг птичьего гриппа выявлен, его уже обезопасили
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Очаг птичьего гриппа выявлен в Петрозаводске, специалисты уже провели противоэпизоотические мероприятия, сообщил в четверг глава Карелии Артур Парфенчиков.
"В Петрозаводске обнаружен очаг высокопатогенного гриппа птиц. Минсельхоз
Карелии сегодня получил результаты анализов биоматериала птиц, обитающих вблизи Неглинки. Исследование подтвердило содержание вируса гриппа А", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Парфенчиков назвал выявление очага птичьего гриппа тревожным событием, но призвал население не паниковать. "Наши профильные службы отработали оперативно: локализовали и обезопасили очаг, провели необходимые противоэпизоотические мероприятия", - заверил глава Карелии.
Он отметил, что высокопатогенный грипп может передаваться от животных к человеку. Поэтому необходимо не только соблюдать правила личной гигиены, но и исключить контакт с водоплавающими и птицами, которые могут переносить инфекцию (в их числе - утки, чайки, голуби, воробьи, вороны и галки).
Вакцины против гриппа начнут поставлять в регионы с 1 августа