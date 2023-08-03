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Глава Карелии заявил, что очаг птичьего гриппа уже обезопасили - РИА Новости, 03.08.2023
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18:16 03.08.2023 (обновлено: 18:17 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/gripp-1888038522.html
Глава Карелии заявил, что очаг птичьего гриппа уже обезопасили
Глава Карелии заявил, что очаг птичьего гриппа уже обезопасили - РИА Новости, 03.08.2023
Глава Карелии заявил, что очаг птичьего гриппа уже обезопасили
Очаг птичьего гриппа выявлен в Петрозаводске, специалисты уже провели противоэпизоотические мероприятия, сообщил в четверг глава Карелии Артур Парфенчиков. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T18:16
2023-08-03T18:17
петрозаводск
артур парфенчиков
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Очаг птичьего гриппа выявлен в Петрозаводске, специалисты уже провели противоэпизоотические мероприятия, сообщил в четверг глава Карелии Артур Парфенчиков. "В Петрозаводске обнаружен очаг высокопатогенного гриппа птиц. Минсельхоз Карелии сегодня получил результаты анализов биоматериала птиц, обитающих вблизи Неглинки. Исследование подтвердило содержание вируса гриппа А", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Парфенчиков назвал выявление очага птичьего гриппа тревожным событием, но призвал население не паниковать. "Наши профильные службы отработали оперативно: локализовали и обезопасили очаг, провели необходимые противоэпизоотические мероприятия", - заверил глава Карелии. Он отметил, что высокопатогенный грипп может передаваться от животных к человеку. Поэтому необходимо не только соблюдать правила личной гигиены, но и исключить контакт с водоплавающими и птицами, которые могут переносить инфекцию (в их числе - утки, чайки, голуби, воробьи, вороны и галки).
https://ria.ru/20230728/vaktsiny-1886802873.html
петрозаводск
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петрозаводск, артур парфенчиков, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), здоровье - общество
Петрозаводск, Артур Парфенчиков, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Здоровье - Общество
Глава Карелии заявил, что очаг птичьего гриппа уже обезопасили

Глава Карелии Артур Парфенчиков: очаг птичьего гриппа выявлен, его уже обезопасили

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкОкрестности города, Карелия
Окрестности города, Карелия - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Илья Тимин
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Окрестности города, Карелия. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Очаг птичьего гриппа выявлен в Петрозаводске, специалисты уже провели противоэпизоотические мероприятия, сообщил в четверг глава Карелии Артур Парфенчиков.
"В Петрозаводске обнаружен очаг высокопатогенного гриппа птиц. Минсельхоз Карелии сегодня получил результаты анализов биоматериала птиц, обитающих вблизи Неглинки. Исследование подтвердило содержание вируса гриппа А", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Парфенчиков назвал выявление очага птичьего гриппа тревожным событием, но призвал население не паниковать. "Наши профильные службы отработали оперативно: локализовали и обезопасили очаг, провели необходимые противоэпизоотические мероприятия", - заверил глава Карелии.
Он отметил, что высокопатогенный грипп может передаваться от животных к человеку. Поэтому необходимо не только соблюдать правила личной гигиены, но и исключить контакт с водоплавающими и птицами, которые могут переносить инфекцию (в их числе - утки, чайки, голуби, воробьи, вороны и галки).
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ПетрозаводскАртур ПарфенчиковМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Здоровье - Общество
 
 
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