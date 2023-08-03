https://ria.ru/20230803/gripp-1888038522.html

Глава Карелии заявил, что очаг птичьего гриппа уже обезопасили

Глава Карелии заявил, что очаг птичьего гриппа уже обезопасили - РИА Новости, 03.08.2023

Глава Карелии заявил, что очаг птичьего гриппа уже обезопасили

Очаг птичьего гриппа выявлен в Петрозаводске, специалисты уже провели противоэпизоотические мероприятия, сообщил в четверг глава Карелии Артур Парфенчиков. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T18:16

2023-08-03T18:16

2023-08-03T18:17

петрозаводск

артур парфенчиков

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596677384_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_0c2a7627decb062cf9c1e471611b4384.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Очаг птичьего гриппа выявлен в Петрозаводске, специалисты уже провели противоэпизоотические мероприятия, сообщил в четверг глава Карелии Артур Парфенчиков. "В Петрозаводске обнаружен очаг высокопатогенного гриппа птиц. Минсельхоз Карелии сегодня получил результаты анализов биоматериала птиц, обитающих вблизи Неглинки. Исследование подтвердило содержание вируса гриппа А", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Парфенчиков назвал выявление очага птичьего гриппа тревожным событием, но призвал население не паниковать. "Наши профильные службы отработали оперативно: локализовали и обезопасили очаг, провели необходимые противоэпизоотические мероприятия", - заверил глава Карелии. Он отметил, что высокопатогенный грипп может передаваться от животных к человеку. Поэтому необходимо не только соблюдать правила личной гигиены, но и исключить контакт с водоплавающими и птицами, которые могут переносить инфекцию (в их числе - утки, чайки, голуби, воробьи, вороны и галки).

https://ria.ru/20230728/vaktsiny-1886802873.html

петрозаводск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

петрозаводск, артур парфенчиков, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), здоровье - общество