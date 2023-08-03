Виктория Боня отреагировала на обвинения в пропаганде запрещенных веществ
Виктория Боня заявила в Сети, что рада начатой в ее отношении прокурорской проверке
© @victoriabonyaКадр видео, опубликованного Викторией Боней в соцсети
© @victoriabonya
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Блогер и телеведущая Виктория Боня разместила на своей странице в соцсети видеообращение, в котором прокомментировала прокурорскую проверку, начатую в ее отношении на предмет пропаганды запрещенных веществ.
«
"Я очень рада, если будет проверка. Я, мне кажется, единственный человек из шоу-бизнеса, который вообще не употребляет алкоголь, наркотические вещества, и никогда в жизни не стал бы нести деструктивную информацию в массы", — говорит Боня.
По словам телезвезды, она ведет активный образ жизни: занимается спортом и правильно питается. Поэтому обвинения, выдвинутые прокуратурой, ее удивили.
«
"Если вдруг выяснится, что мои публикации где-то нарушают законодательство, я, конечно, все удалю, — заявила блогер. — Сейчас мне интересно: действительно ли я нарушаю закон, потому что я очень законопослушный гражданин".
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале о том, что в отношении ведущей прокуратура Москвы начала проверку "на предмет пропаганды наркотиков и психотропных веществ".
«
"В соцсетях она постоянно призывает пользователей употреблять один из галлюциногенных препаратов", — написала Мизулина.
По данным СМИ, если правонарушения будет выявлено, экс-участнице "Дома-2" может грозить штраф в размере 30 тысяч рублей.