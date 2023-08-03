https://ria.ru/20230803/bonya-1887929656.html

Виктория Боня отреагировала на обвинения в пропаганде запрещенных веществ

Виктория Боня отреагировала на обвинения в пропаганде запрещенных веществ - РИА Новости, 03.08.2023

Виктория Боня отреагировала на обвинения в пропаганде запрещенных веществ

Блогер и телеведущая Виктория Боня разместила на своей странице в соцсети видеообращение, в котором прокомментировала прокурорскую проверку, начатую в ее... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T12:07

2023-08-03T12:07

2023-08-03T12:12

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Блогер и телеведущая Виктория Боня разместила на своей странице в соцсети видеообращение, в котором прокомментировала прокурорскую проверку, начатую в ее отношении на предмет пропаганды запрещенных веществ. "Я очень рада, если будет проверка. Я, мне кажется, единственный человек из шоу-бизнеса, который вообще не употребляет алкоголь, наркотические вещества, и никогда в жизни не стал бы нести деструктивную информацию в массы", — говорит Боня.По словам телезвезды, она ведет активный образ жизни: занимается спортом и правильно питается. Поэтому обвинения, выдвинутые прокуратурой, ее удивили. "Если вдруг выяснится, что мои публикации где-то нарушают законодательство, я, конечно, все удалю, — заявила блогер. — Сейчас мне интересно: действительно ли я нарушаю закон, потому что я очень законопослушный гражданин". Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале о том, что в отношении ведущей прокуратура Москвы начала проверку "на предмет пропаганды наркотиков и психотропных веществ". "В соцсетях она постоянно призывает пользователей употреблять один из галлюциногенных препаратов", — написала Мизулина. По данным СМИ, если правонарушения будет выявлено, экс-участнице "Дома-2" может грозить штраф в размере 30 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230712/tape-1883790634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, виктория боня, знаменитости