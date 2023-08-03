https://ria.ru/20230803/barbi-1888018611.html

Генпрокуратура поручила проверить деятельность "одесской Барби"

Генпрокуратура поручила проверить деятельность "одесской Барби" - РИА Новости, 03.08.2023

Генпрокуратура поручила проверить деятельность "одесской Барби"

Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале о том, что Генпрокуратура поручила столичной... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T17:04

2023-08-03T17:04

2023-08-03T17:04

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале о том, что Генпрокуратура поручила столичной прокуратуре проверить деятельность блогерши Валерии Лукьяновой, она же "одесская Барби". Генеральная прокуратура поручила прокуратуре города Москвы проверить деятельность "одесской барби" — блогера Валерии Лукьяновой. Это следует из поступившего ответа в наш адрес", — написала Мизулина. Она также добавила, что ранее Лукьянова "провозгласила" себя "богиней Аматуе", и "лечит" людей с помощью скипидара и ртути. СМИ ранее писали, что "одесская Барби" создала закрытый клуб, в который за деньги могли вступить те, кто хочет стать моложе, здоровее и энергичнее. Однако позже в Сети стали появляться истории тех, кто пострадал от вредных рецептов от Лукьяновой.

https://ria.ru/20230721/arest-1885510863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, знаменитости, генеральная прокуратура рф, москва, лига безопасного интернета