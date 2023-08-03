https://ria.ru/20230803/barbi-1888018611.html
Генпрокуратура поручила проверить деятельность "одесской Барби"
Генпрокуратура поручила проверить деятельность "одесской Барби" - РИА Новости, 03.08.2023
Генпрокуратура поручила проверить деятельность "одесской Барби"
Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале о том, что Генпрокуратура поручила столичной... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T17:04
2023-08-03T17:04
2023-08-03T17:04
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале о том, что Генпрокуратура поручила столичной прокуратуре проверить деятельность блогерши Валерии Лукьяновой, она же "одесская Барби". Генеральная прокуратура поручила прокуратуре города Москвы проверить деятельность "одесской барби" — блогера Валерии Лукьяновой. Это следует из поступившего ответа в наш адрес", — написала Мизулина. Она также добавила, что ранее Лукьянова "провозгласила" себя "богиней Аматуе", и "лечит" людей с помощью скипидара и ртути. СМИ ранее писали, что "одесская Барби" создала закрытый клуб, в который за деньги могли вступить те, кто хочет стать моложе, здоровее и энергичнее. Однако позже в Сети стали появляться истории тех, кто пострадал от вредных рецептов от Лукьяновой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, знаменитости, генеральная прокуратура рф, москва, лига безопасного интернета
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Генеральная прокуратура РФ, Москва, Лига безопасного интернета
Генпрокуратура поручила проверить деятельность "одесской Барби"
Прокуратура проверит работу блогерши Валерии Лукьяновой, которая "лечит" людей ртутью