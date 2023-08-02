https://ria.ru/20230802/yaponiya-1887707755.html

Эксперт заявил, что ПРО не гарантирует Японии перехват ракет КНДР

Эксперт заявил, что ПРО не гарантирует Японии перехват ракет КНДР - РИА Новости, 02.08.2023

Эксперт заявил, что ПРО не гарантирует Японии перехват ракет КНДР

Строительство дополнительных кораблей с боевой информационно-управляющей системой Aegis поможет Японии укрепить свои возможности по перехвату северокорейских... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T03:09

2023-08-02T03:09

2023-08-02T03:09

в мире

япония

южная корея

сша

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Строительство дополнительных кораблей с боевой информационно-управляющей системой Aegis поможет Японии укрепить свои возможности по перехвату северокорейских баллистических ракет, но не сможет обеспечить стопроцентную безопасность, заявил РИА Новости научный сотрудник южнокорейского Института политических исследований Асан Ян Ук. Японское минобороны 27 июля представило очередной ежегодный доклад, в котором назвало военную деятельность КНДР "все более серьезной и непосредственной угрозой национальной безопасности Японии". Оборонное ведомство исходит из наличия у Пхеньяна 20 ядерных боеголовок и возможности нанесения Северной Кореей ядерного удара по японскому архипелагу с использованием баллистических ракет. Кроме того, отмечается активная разработка КНДР ракет, летящих на малых высотах по нестандартным траекториям, а также планирующих гиперзвуковых боевых блоков. Для противодействия северокорейской и другим угрозам японское минобороны в своей Белой книге предлагает многократно нарастить военный бюджет в ближайшие годы по целому ряду направлений. Одним из основных является укрепление возможностей для нанесения ракетных контрударов с целью предотвратить дальнейшие атаки противника. На эти цели планируется выделить 5 триллионов иен (37 миллиардов долларов) - в 25 раз больше, чем в предыдущую пятилетку. Бюджет на укрепление интегрированной системы ПВО и ПРО также предлагается увеличить в три раза - до 3 триллионов иен (22 миллиарда долларов). "Поскольку Япония - это островное государство, то для удара по ней требуются ракеты минимум средней дальности, и концепция Токио основывается на том, что сбивать они их будут над морем, куда и упадут все обломки. Так что по сравнению с Южной Кореей японцы чувствуют себя довольно вольготно. На финальном участке полета их будут защищать комплексы Patriot, а в море - совместно разработанные с США противоракеты SM3 для кораблей с Aegis", - рассказал южнокорейский эксперт. По его словам, вопрос лишь в том, сколько нужно кораблей и как ими управлять, учитывая то, что у Северной Кореи очень много баллистических ракет, способных достичь территории Японии. "Пока я не вижу того, чтобы Япония намеревалась попытаться все их подавить. Таких планов нет даже у США. Этим озабочена только Южная Корея, под носом которой все это и расположено", - отметил Ян Ук. Он напомнил, что у Японии сейчас на вооружении имеются восемь кораблей с комплексом Aegis: четыре эскадренных миноносца типа "Конго", два типа "Атаго", два типа "Мая", и вскоре будут построены еще два аналогичных эсминца. Недавно сообщалось также о планах создания новых эскадренных миноносцев типа "Акидзуки", обладающих функциями многоцелевых фрегатов, но возможность их задействования для перехвата баллистических ракет, по словам эксперта, будет крайне ограниченной. В итоге в соответствии с концепцией морских операций, предполагающей, что боевое дежурство несет одна треть от имеющегося флота, для обеспечения "интегрированных возможностей по противовоздушной и противоракетной обороне" смогут быть одновременно задействованы лишь 2-3 корабля. "В одной универсальной установке вертикального пуска эсминца с системой Aegis 96 ячеек. Но далеко не во всех из них будут противоракеты SM-3. Поэтому, думаю, и у самой Японии есть сомнения, достаточно ли будет этого для уверенного перехвата", - считает южнокорейский эксперт. В связи с этим, по его словам, ранее и возникла идея строительства единого наземного комплекса Aegis Ashore. Однако из-за больших расходов на создание подобной системы и других сложностей в итоге от нее отказались.

https://ria.ru/20230729/kitay-1887021845.html

https://ria.ru/20230728/yaponiya-1886755442.html

https://ria.ru/20230728/udar-1886754090.html

япония

южная корея

сша

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в мире, япония, южная корея, сша