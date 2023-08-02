https://ria.ru/20230802/tramp-1887743396.html
Конгрессвумен Грин сравнила обвинения в адрес Трампа с охотой на ведьм
Конгрессвумен Грин сравнила обвинения в адрес Трампа с охотой на ведьм - РИА Новости, 02.08.2023
Конгрессвумен Грин сравнила обвинения в адрес Трампа с охотой на ведьм
Член палаты представителей конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин осудила в Twitter выдвинутые против бывшего американского президента Дональда Трампа РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T11:29
2023-08-02T11:29
2023-08-02T11:36
в мире
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин осудила в Twitter выдвинутые против бывшего американского президента Дональда Трампа обвинения, назвав их "политически мотивированной охотой на ведьм". "Моя поддержка (бывшего) президента Трампа непоколебима. Мы знаем, что это надуманная и политически мотивированная охота на ведьм, целью которой является подрыв основных ценностей нашей страны", - написала конгрессвумен. По ее мнению, сегодня США больше напоминают авторитарный режим, чем демократию, за которую боролись основатели страны. Она добавила, что спецпрокурор США Джек Смит "злоупотребляет полномочиями, используя служебное положение для преследования президента Трампа, его помощников и, в конечном итоге, американский народ ... с явным намерением вмешаться в предстоящие выборы 2024 года". Она подчеркнула, что будет добиваться отмены финансирования деятельности Смита. Тейлор Грин добавила, что не будет голосовать за финансирование минюста и "правительства с оружием в руках, которое политически преследует не только президента", отметив, что "если невиновный бывший президент может стать мишенью, значит, ни один американец не находится в полной безопасности". Ранее Трампу предъявили новые обвинения по четырем пунктам, в том числе в сговоре с целью обмана и попытке насильственным путем воспрепятстовать утверждению итогов выборов в 2021 году. Бывшему президенту по новым обвинениям грозит более 50 лет тюрьмы. Трамп должен явиться в суд в Вашингтоне 3 августа. Штаб Трампа считает, что новая порция обвинений в отношении политика представляет собой попытку действующей администрации президента Джо Байдена повлиять на выборы 2024 года.
https://ria.ru/20230802/tramp-1887706837.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, марджори тейлор грин, джо байден
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин, Джо Байден
Конгрессвумен Грин сравнила обвинения в адрес Трампа с охотой на ведьм
Республиканка Грин назвала обвинения в адрес Трампа политизированной охотой на ведьм
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости.
Член палаты представителей конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин осудила в Twitter
выдвинутые против бывшего американского президента Дональда Трампа обвинения, назвав их "политически мотивированной охотой на ведьм".
"Моя поддержка (бывшего) президента Трампа непоколебима. Мы знаем, что это надуманная и политически мотивированная охота на ведьм, целью которой является подрыв основных ценностей нашей страны", - написала конгрессвумен.
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По ее мнению, сегодня США больше напоминают авторитарный режим, чем демократию, за которую боролись основатели страны. Она добавила, что спецпрокурор США Джек Смит "злоупотребляет полномочиями, используя служебное положение для преследования президента Трампа, его помощников и, в конечном итоге, американский народ ... с явным намерением вмешаться в предстоящие выборы 2024 года".
Она подчеркнула, что будет добиваться отмены финансирования деятельности Смита. Тейлор Грин добавила, что не будет голосовать за финансирование минюста и "правительства с оружием в руках, которое политически преследует не только президента", отметив, что "если невиновный бывший президент может стать мишенью, значит, ни один американец не находится в полной безопасности".
Ранее Трампу предъявили новые обвинения по четырем пунктам, в том числе в сговоре с целью обмана и попытке насильственным путем воспрепятстовать утверждению итогов выборов в 2021 году. Бывшему президенту по новым обвинениям грозит более 50 лет тюрьмы. Трамп должен явиться в суд в Вашингтоне
3 августа. Штаб Трампа считает, что новая порция обвинений в отношении политика представляет собой попытку действующей администрации президента Джо Байдена
повлиять на выборы 2024 года.
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