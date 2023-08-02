https://ria.ru/20230802/svyazi-1887709961.html

В МИД рассказали о связи ЕАЭС и китайского проекта "Один пояс — один путь"

В МИД рассказали о связи ЕАЭС и китайского проекта "Один пояс — один путь" - РИА Новости, 02.08.2023

В МИД рассказали о связи ЕАЭС и китайского проекта "Один пояс — один путь"

Тенденция на сопряжение планов развития ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс — один путь" укрепляется, рассказал в интервью РИА Новости директор первого... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T05:50

2023-08-02T05:50

2023-08-02T07:55

китай

пекин

россия

микаэл агасандян

евразийский экономический союз

снг

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874064544_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_aa747101078026d9b2f7efb3ed5c4d42.jpg

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Тенденция на сопряжение планов развития ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс — один путь" укрепляется, рассказал в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД Микаэл Агасандян. "Уделяем постоянное внимание поступательному развитию диалога между ЕАЭС и Китаем, в том числе с точки зрения сопряжения планов развития союза и китайской инициативы "Один пояс — один путь". По нашим оценкам, эта тенденция укрепляется", — заявил Агасандян.Он отметил, что в основе для взаимодействия блока с Пекином лежит соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем, вступившее в силу в 2019 году, в котором "прописаны вопросы отраслевого сотрудничества, таможенного администрирования, конкуренции, технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер, охраны прав интеллектуальной собственности, электронной торговли, госзакупок", а также меры по защите внутреннего рынка. "В целях реализации достигнутых договоренностей создана совместная комиссия. В феврале этого года "на полях" ее очередного заседания подписан план (дорожная карта) по развитию торгово-экономического сотрудничества между союзом и КНР", — напомнил собеседник агентства. В этом документе уделено внимание таким аспектам, как цифровизация транспортных коридоров, установление диалогов по внешнеторговой политике, а также проведение совместного научного исследования по изучению эффектов при различных сценариях торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и КНР. В ноябре 2020 года вступило в силу еще одно соглашение — об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и КНР. "Таким образом, имеющаяся на сегодняшний день правовая база служит хорошей основой для тесного взаимовыгодного сотрудничества. При этом внутри Союза единый настрой на продолжение взаимодействия с Китаем, нашим общим надежным торговым партнером", — отметил дипломат.Со стороны Пекина наблюдается аналогичный подход, заключил он.

https://ria.ru/20230727/torgovlya-1887315674.html

https://ria.ru/20230704/lukashenko-1882113141.html

китай

пекин

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, пекин, россия, микаэл агасандян, евразийский экономический союз, снг, в мире