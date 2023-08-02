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Пенс поддержал обвинения против Трампа - РИА Новости, 02.08.2023
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21:20 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/obvineniya-1887873760.html
Пенс поддержал обвинения против Трампа
Пенс поддержал обвинения против Трампа - РИА Новости, 02.08.2023
Пенс поддержал обвинения против Трампа
Бывший вице-президент США Майк Пенс в своем аккаунте в Twitter поддержал обвинения против своего экс-начальника Дональда Трампа по делу о штурме Капитолия в... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T21:20
2023-08-02T21:20
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
майк пенс
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Бывший вице-президент США Майк Пенс в своем аккаунте в Twitter поддержал обвинения против своего экс-начальника Дональда Трампа по делу о штурме Капитолия в 2021 году. "Каждый, кто ставит себя выше конституции, никогда не должен становиться президентом США. Наша страна важнее одного человека, Наша конституция важнее чьей-то карьеры. 6 января бывший президент Трамп потребовал, чтобы я выбрал между ним и конституцией, я выбрал конституцию и всегда буду делать такой выбор", - написал Пенс в Twitter. Он подчеркнул, что новое обвинение против Трампа является напоминанием о важности соблюдать основной закон страны. Пенс, как и Трамп, поборется за республиканскую номинацию на выборах президента 2024 года, электорату он пообещал всегда защищать сограждан, но строго в рамках конституции. Ранее Трампу предъявили новые обвинения по четырем пунктам, в том числе в сговоре с целью обмана и попытке насильственным путем воспрепятстовать утверждению итогов выборов в 2021 году. Бывшему президенту по новым обвинениям грозит более 50 лет тюрьмы. Он должен явиться в суд в Вашингтоне 3 августа. Команда Трампа считает, что за обвинениями стоят "преступная семья Байденов" и министерство юстиции США, чьи действия направлены на то, чтобы "вмешаться в президентские выборы 2024 года, в которых... Трамп является неоспоримым лидером с большим отрывом". Сторонники Трампа верят, что эта "охота на ведьм" потерпит неудачу, а по итогам выборов Дональд Трамп вернется в Белый дом. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Пенс при этом в качестве спикера сената поддержал конституционную процедуру. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.
https://ria.ru/20230802/tramp-1887765195.html
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сша, вашингтон (штат), дональд трамп, майк пенс, джо байден, в мире
США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Майк Пенс, Джо Байден, В мире
Пенс поддержал обвинения против Трампа

Бывший вице-президентом при Трампе Майк Пенс поддержал обвинения против экс-главы США

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Майк Пенс
Дональд Трамп и Майк Пенс - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Майк Пенс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Бывший вице-президент США Майк Пенс в своем аккаунте в Twitter поддержал обвинения против своего экс-начальника Дональда Трампа по делу о штурме Капитолия в 2021 году.
"Каждый, кто ставит себя выше конституции, никогда не должен становиться президентом США. Наша страна важнее одного человека, Наша конституция важнее чьей-то карьеры. 6 января бывший президент Трамп потребовал, чтобы я выбрал между ним и конституцией, я выбрал конституцию и всегда буду делать такой выбор", - написал Пенс в Twitter.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
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Он подчеркнул, что новое обвинение против Трампа является напоминанием о важности соблюдать основной закон страны.
Пенс, как и Трамп, поборется за республиканскую номинацию на выборах президента 2024 года, электорату он пообещал всегда защищать сограждан, но строго в рамках конституции.
Ранее Трампу предъявили новые обвинения по четырем пунктам, в том числе в сговоре с целью обмана и попытке насильственным путем воспрепятстовать утверждению итогов выборов в 2021 году. Бывшему президенту по новым обвинениям грозит более 50 лет тюрьмы. Он должен явиться в суд в Вашингтоне 3 августа.
Команда Трампа считает, что за обвинениями стоят "преступная семья Байденов" и министерство юстиции США, чьи действия направлены на то, чтобы "вмешаться в президентские выборы 2024 года, в которых... Трамп является неоспоримым лидером с большим отрывом".
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Сторонники Трампа верят, что эта "охота на ведьм" потерпит неудачу, а по итогам выборов Дональд Трамп вернется в Белый дом.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Пенс при этом в качестве спикера сената поддержал конституционную процедуру. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.
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