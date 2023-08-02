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Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район - РИА Новости, 02.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:27 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/obstrel-1887786399.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район - РИА Новости, 02.08.2023
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район, выпустив 30 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в среду в представительстве ДНР... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T14:27
2023-08-02T14:27
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецк
украина
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ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район, выпустив 30 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:25 – населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено 6 снарядов калибром 155 мм…12:25 – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Зайцево : выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. В 12.50 было выпущено еще пять снарядов "натовского" калибра по Ясиноватскому району, в 13.50 обстреляли Кировский район Донецка пятью такими же снарядами. Кроме того, с 13.10 до 14.00 было выпущено 11 снарядов калибра 152 миллиметра по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html
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происшествия, горловка, донецк, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецк, Украина
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 30 снарядов по Донецку, Горловке и Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район, выпустив 30 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:25 – населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено 6 снарядов калибром 155 мм…12:25 – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Зайцево : выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
В 12.50 было выпущено еще пять снарядов "натовского" калибра по Ясиноватскому району, в 13.50 обстреляли Кировский район Донецка пятью такими же снарядами. Кроме того, с 13.10 до 14.00 было выпущено 11 снарядов калибра 152 миллиметра по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкУкраина
 
 
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