Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 30 снарядов по Донецку, Горловке и Ясиноватой
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район, выпустив 30 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:25 – населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено 6 снарядов калибром 155 мм…12:25 – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Зайцево : выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
В 12.50 было выпущено еще пять снарядов "натовского" калибра по Ясиноватскому району, в 13.50 обстреляли Кировский район Донецка пятью такими же снарядами. Кроме того, с 13.10 до 14.00 было выпущено 11 снарядов калибра 152 миллиметра по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.