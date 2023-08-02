https://ria.ru/20230802/obrascheniya-1887742752.html

Более тысячи обращений поступило "Защитникам Отечества" Липецкой области

Более тысячи обращений поступило "Защитникам Отечества" Липецкой области - РИА Новости, 02.08.2023

Более тысячи обращений поступило "Защитникам Отечества" Липецкой области

За два месяца работы сотрудникам регионального филиала государственного фонда "Защитники Отечества" в Липецкой области поступило 1050 обращений, более 800 из... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T11:34

2023-08-02T11:34

2023-08-02T11:34

липецкая область

работа

липецк

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ЛИПЕЦК, 2 авг - РИА Новости. За два месяца работы сотрудникам регионального филиала государственного фонда "Защитники Отечества" в Липецкой области поступило 1050 обращений, более 800 из которых уже отработаны, сообщает пресс-служба Областного совета депутатов. Новый филиал фонда в ходе выездного заседания посетили представители комитета облсовета по социальным вопросам. Фонд работает с демобилизованными бойцами и семьями погибших участников СВО. Для предоставления необходимых услуг в здании созданы зоны первичного приема граждан, цифровых сервисов, детский игровой уголок. Предусмотрены помещения для оказания индивидуальных видов услуг и психологической помощи гражданам, для работы представителей медико-социальной экспертизы, пункты проката технических средств реабилитации, говорится в сообщении. "Новое помещение, новые форматы взаимодействия – результат этой работы - скорость и оперативная реакция на обращения. Об этом нам рассказали сами бойцы. С фондом договорилась о проведении опроса посетителей, что не хватает с точки зрения законодательства для того, чтобы в полной мере реализовывать права наших военнослужащих, ветеранов и их семей. Все просьбы, которые прозвучат мы возьмем в плановую работу облсовета. Будем взаимодействовать с губернатором, правительством области для их реализации", - подчеркнул председатель облсовета Дмитрий Аверов, слова которого привели в пресс-службе. Кроме того, депутаты посетили ведущее учреждение системы соцзащиты населения Липецкой области – Центр "Сосновый бор". С 1990-х годов здесь проходят реабилитацию инвалиды и пожилые граждане. С 2022 года центр принимает и ветеранов СВО. Парламентариям показали корпуса, где живут подопечные, а также лечебные помещения. Здесь работают залы ЛФК, оборудованные специальными тренажерами, комнаты для релаксации и массажа, кабинеты психологов. Сегодня центр может принять до 50 человек в стационаре. Еще 50 могут обслуживаться амбулаторно. Уже осенью благодаря реконструкции одного из корпусов мощность учреждения составит 74 койко-места, из них 40 планируется использовать для реабилитации участников СВО. Здесь также практикуют нетрадиционные способы лечения – с помощью животных. Для реабилитации лиц с травмами нижних конечностей и позвоночника в Центре содержат 10 лошадей Кроме того, в Центр "Сосновый бор" имеет образовательную лицензию. Его подопечные осваивают профессии мастера ремонта обуви, парикмахера, портного, фотографа, а также могут обучиться вождению и получить права категории "В". Список профессий в будущем будет расширен, добавили в пресс-службе. "Здесь царит доброжелательная атмосфера. В центре "Сосновый бор" нуждающиеся, действительно, получают поддержку, заботу и уход. Но материально-техническую базу нужно привести к современному формату. Проект модернизации центра в ближайшее время будет рассматриваться на федеральном уровне", - цитирует пресс-служба Аверова.

https://ria.ru/20230801/blagodarnost-1887540312.html

https://ria.ru/20230719/zdravookhranenie-1885001901.html

липецк

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

работа, липецк