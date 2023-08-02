https://ria.ru/20230802/lipetsk-1887732607.html

В Липецке начался второй этап модернизации трамвайной сети

В Липецке начался второй этап модернизации трамвайной сети - РИА Новости, 02.08.2023

В Липецке начался второй этап модернизации трамвайной сети

Замена рельсов в рамках второго этапа модернизации трамвайной системы началась в областном центре, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T10:39

2023-08-02T10:39

2023-08-02T10:39

липецкая область

липецк

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Замена рельсов в рамках второго этапа модернизации трамвайной системы началась в областном центре, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По его словам, строители реконструируют трамвайный путь на участке протяженностью 9,1 километра по улице Полиграфической, проспекту имени 60-летия СССР, улицам Меркулова и Катукова до проспекта Победы. Артамонов отметил, что реконструкция трамвайных путей предусмотрена концессионным соглашением, заключенным правительством региона, администрацией Липецка и ООО "Мовиста Регионы Липецк". Проект предусматривает комплексное обновление трамвайной инфраструктуры и подвижного состава. Компания закупит 46 односекционных трамваев, реконструирует трамвайное депо и 40,8 километра трамвайных путей, модернизирует контактную сеть и дополнительно построит 5,2 километра путей. Губернатор напомнил, что Липецк вошел в число 10 городов-участников федерального проекта по развитию городского общественного электротранспорта. "Пассажирский транспорт Липецка мы стараемся сделать более экологичным. Полное обновление трамвайной сети станет большим и важным шагом в этой работе и поможет значительно улучшить качество транспортного обслуживания населения", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230801/dk-1887628239.html

липецк

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Артем Смирнов

липецк, игорь артамонов