https://ria.ru/20230802/lipetsk-1887732607.html
В Липецке начался второй этап модернизации трамвайной сети
В Липецке начался второй этап модернизации трамвайной сети - РИА Новости, 02.08.2023
В Липецке начался второй этап модернизации трамвайной сети
Замена рельсов в рамках второго этапа модернизации трамвайной системы началась в областном центре, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T10:39
2023-08-02T10:39
2023-08-02T10:39
липецкая область
липецк
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887733286_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_ef377a1ee7859ce6c85ed24082595524.jpg
ЛИПЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Замена рельсов в рамках второго этапа модернизации трамвайной системы началась в областном центре, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По его словам, строители реконструируют трамвайный путь на участке протяженностью 9,1 километра по улице Полиграфической, проспекту имени 60-летия СССР, улицам Меркулова и Катукова до проспекта Победы. Артамонов отметил, что реконструкция трамвайных путей предусмотрена концессионным соглашением, заключенным правительством региона, администрацией Липецка и ООО "Мовиста Регионы Липецк". Проект предусматривает комплексное обновление трамвайной инфраструктуры и подвижного состава. Компания закупит 46 односекционных трамваев, реконструирует трамвайное депо и 40,8 километра трамвайных путей, модернизирует контактную сеть и дополнительно построит 5,2 километра путей. Губернатор напомнил, что Липецк вошел в число 10 городов-участников федерального проекта по развитию городского общественного электротранспорта. "Пассажирский транспорт Липецка мы стараемся сделать более экологичным. Полное обновление трамвайной сети станет большим и важным шагом в этой работе и поможет значительно улучшить качество транспортного обслуживания населения", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230801/dk-1887628239.html
липецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887733286_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_521c7c8635f93921924b8a9ca2353924.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Замена рельсов в рамках второго этапа модернизации трамвайной системы началась в областном центре, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
По его словам, строители реконструируют трамвайный путь на участке протяженностью 9,1 километра по улице Полиграфической, проспекту имени 60-летия СССР
, улицам Меркулова и Катукова до проспекта Победы.
Новый ДК открылся в Елецком районе Липецкой области в рамках нацпроекта
Артамонов отметил, что реконструкция трамвайных путей предусмотрена концессионным соглашением, заключенным правительством региона, администрацией Липецка и ООО "Мовиста Регионы Липецк". Проект предусматривает комплексное обновление трамвайной инфраструктуры и подвижного состава. Компания закупит 46 односекционных трамваев, реконструирует трамвайное депо и 40,8 километра трамвайных путей, модернизирует контактную сеть и дополнительно построит 5,2 километра путей.
Губернатор напомнил, что Липецк вошел в число 10 городов-участников федерального проекта по развитию городского общественного электротранспорта.
"Пассажирский транспорт Липецка мы стараемся сделать более экологичным. Полное обновление трамвайной сети станет большим и важным шагом в этой работе и поможет значительно улучшить качество транспортного обслуживания населения", – сказал Артамонов.