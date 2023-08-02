В МИД обвинили Украину в попытке сколотить антироссийскую коалицию
В МИД назвали встречи по формуле мира Зеленского попыткой сколотить коалицию против России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Встречи по мирному урегулированию ситуации на Украине под эгидой так называемой "формулы мира" Зеленского являются попыткой Киева сформировать антироссийскую коалицию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Встречи, которые инициирует киевский режим и его западные кураторы для продвижения формулы Зеленского, – это обман. Это попытка воспользоваться искренними намерениями ряда государств с целью сколачивания антироссийской коалиции", – сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что подобные саммиты также ставят своей целью монополизировать право киевских властей на выдвижение мирных инициатив с принижением остальных предложений.
"Псевдомирный план киевского режима никакого отношения к миру не имеет, он состоит из заведомо неприемлемых ультиматумов и требований к нашей стране", - добавила она.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.