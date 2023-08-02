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В МИД обвинили Украину в попытке сколотить антироссийскую коалицию - РИА Новости, 02.08.2023
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12:42 02.08.2023 (обновлено: 17:10 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/kiev-1887762708.html
В МИД обвинили Украину в попытке сколотить антироссийскую коалицию
В МИД обвинили Украину в попытке сколотить антироссийскую коалицию - РИА Новости, 02.08.2023
В МИД обвинили Украину в попытке сколотить антироссийскую коалицию
Встречи по мирному урегулированию ситуации на Украине под эгидой так называемой "формулы мира" Зеленского являются попыткой Киева сформировать антироссийскую... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T12:42
2023-08-02T17:10
в мире
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Встречи по мирному урегулированию ситуации на Украине под эгидой так называемой "формулы мира" Зеленского являются попыткой Киева сформировать антироссийскую коалицию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Встречи, которые инициирует киевский режим и его западные кураторы для продвижения формулы Зеленского, – это обман. Это попытка воспользоваться искренними намерениями ряда государств с целью сколачивания антироссийской коалиции", – сказала Захарова на брифинге.Она отметила, что подобные саммиты также ставят своей целью монополизировать право киевских властей на выдвижение мирных инициатив с принижением остальных предложений."Псевдомирный план киевского режима никакого отношения к миру не имеет, он состоит из заведомо неприемлемых ультиматумов и требований к нашей стране", - добавила она.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230802/zelenskiy-1887763235.html
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в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Владимир Зеленский
В МИД обвинили Украину в попытке сколотить антироссийскую коалицию

В МИД назвали встречи по формуле мира Зеленского попыткой сколотить коалицию против России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Встречи по мирному урегулированию ситуации на Украине под эгидой так называемой "формулы мира" Зеленского являются попыткой Киева сформировать антироссийскую коалицию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Встречи, которые инициирует киевский режим и его западные кураторы для продвижения формулы Зеленского, – это обман. Это попытка воспользоваться искренними намерениями ряда государств с целью сколачивания антироссийской коалиции", – сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что подобные саммиты также ставят своей целью монополизировать право киевских властей на выдвижение мирных инициатив с принижением остальных предложений.
"Псевдомирный план киевского режима никакого отношения к миру не имеет, он состоит из заведомо неприемлемых ультиматумов и требований к нашей стране", - добавила она.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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В миреУкраинаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваВладимир Зеленский
 
 
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