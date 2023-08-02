https://ria.ru/20230802/kazak-1887548667.html

Продолжается набор добровольцев в батальон "Сибирь"

Продолжается набор добровольцев в батальон "Сибирь" - РИА Новости, 02.08.2023

Продолжается набор добровольцев в батальон "Сибирь"

В казачьем батальоне "Сибирь" продолжают набор добровольцев, сообщил комбат Олег Ликонцев (позывной Кан) в интервью порталу "Российское казачество". РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T14:23

2023-08-02T14:23

2023-08-02T14:23

российское казачество

российское казачество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887553207_0:162:2000:1287_1920x0_80_0_0_80102c993d1ee90d01281d54e09e6e73.jpg

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В казачьем батальоне "Сибирь" продолжают набор добровольцев, сообщил комбат Олег Ликонцев (позывной Кан) в интервью порталу "Российское казачество". "Сейчас все бойцы проходят у нас подготовку. Те, которые прошли зону СВО, передают свои навыки новобранцам. На данный момент у нас нет ни одного человека, который бы не прошел подготовку", – заявил казак.Также Кан отметил, что в добровольцы идет много сибиряков, а сам комбат, несмотря на ранения, также вернулся в зону СВО."Я полностью вернулся, отказался от прохождения военно-врачебной комиссии. Зачем мне это нужно? Проще потом, как служба закончится, разбираться со своим состоянием", – заявил Олег Ликонцев. В июле стало известно, что бойцу с позывным Кан присвоили звание Героя Российской Федерации, он стал первым казаком-добровольцем,удостоенным этой награды.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российское казачество, россия