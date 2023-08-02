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Продолжается набор добровольцев в батальон "Сибирь" - РИА Новости, 02.08.2023
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14:23 02.08.2023
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Продолжается набор добровольцев в батальон "Сибирь"
Продолжается набор добровольцев в батальон "Сибирь" - РИА Новости, 02.08.2023
Продолжается набор добровольцев в батальон "Сибирь"
В казачьем батальоне "Сибирь" продолжают набор добровольцев, сообщил комбат Олег Ликонцев (позывной Кан) в интервью порталу "Российское казачество". РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T14:23
2023-08-02T14:23
российское казачество
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В казачьем батальоне "Сибирь" продолжают набор добровольцев, сообщил комбат Олег Ликонцев (позывной Кан) в интервью порталу "Российское казачество". "Сейчас все бойцы проходят у нас подготовку. Те, которые прошли зону СВО, передают свои навыки новобранцам. На данный момент у нас нет ни одного человека, который бы не прошел подготовку", – заявил казак.Также Кан отметил, что в добровольцы идет много сибиряков, а сам комбат, несмотря на ранения, также вернулся в зону СВО."Я полностью вернулся, отказался от прохождения военно-врачебной комиссии. Зачем мне это нужно? Проще потом, как служба закончится, разбираться со своим состоянием", – заявил Олег Ликонцев. В июле стало известно, что бойцу с позывным Кан присвоили звание Героя Российской Федерации, он стал первым казаком-добровольцем,удостоенным этой награды.
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российское казачество, россия
Российское казачество, Российское казачество, Россия

Продолжается набор добровольцев в батальон "Сибирь"

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащий вооруженных сил РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий вооруженных сил РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В казачьем батальоне "Сибирь" продолжают набор добровольцев, сообщил комбат Олег Ликонцев (позывной Кан) в интервью порталу "Российское казачество".
«
"Сейчас все бойцы проходят у нас подготовку. Те, которые прошли зону СВО, передают свои навыки новобранцам. На данный момент у нас нет ни одного человека, который бы не прошел подготовку", – заявил казак.
Также Кан отметил, что в добровольцы идет много сибиряков, а сам комбат, несмотря на ранения, также вернулся в зону СВО.
"Я полностью вернулся, отказался от прохождения военно-врачебной комиссии. Зачем мне это нужно? Проще потом, как служба закончится, разбираться со своим состоянием", – заявил Олег Ликонцев.

В июле стало известно, что бойцу с позывным Кан присвоили звание Героя Российской Федерации, он стал первым казаком-добровольцем,удостоенным этой награды.
 
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