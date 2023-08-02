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В Красноярском крае отец с двумя сыновьями погибли, катаясь на гидроцикле - РИА Новости, 02.08.2023
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15:57 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/gidrotsikl-1887808765.html
В Красноярском крае отец с двумя сыновьями погибли, катаясь на гидроцикле
В Красноярском крае отец с двумя сыновьями погибли, катаясь на гидроцикле - РИА Новости, 02.08.2023
В Красноярском крае отец с двумя сыновьями погибли, катаясь на гидроцикле
Отец и двое маленьких сыновей погибли во время катания на гидроцикле на реке Таловка на юге Красноярского края, сообщает ГСУСК региона. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T15:57
2023-08-02T15:57
происшествия
красноярский край
курагинский район
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КРАСНОЯРСК, 2 авг - РИА Новости. Отец и двое маленьких сыновей погибли во время катания на гидроцикле на реке Таловка на юге Красноярского края, сообщает ГСУСК региона. "В следственные органы поступило сообщение о том, что на реке Таловка в окрестностях посёлка Большая Ирба в Курагинском районе Красноярского края при опрокидывании гидроцикла утонули три человека - мужчина и двое его сыновей пяти и семи лет. Предварительно установлено, что мужчина катался на гидроцикле с детьми без спасательных жилетов", - говорится в сообщении. По данному факту начата проверка.
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красноярский край
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происшествия, красноярский край, курагинский район
Происшествия, Красноярский край, Курагинский район
В Красноярском крае отец с двумя сыновьями погибли, катаясь на гидроцикле

В Красноярском крае отец с двумя маленькими сыновьями утонули, катаясь на гидроцикле

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСотрудник речной полиции на гидроцикле
Сотрудник речной полиции на гидроцикле - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Сотрудник речной полиции на гидроцикле. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 2 авг - РИА Новости. Отец и двое маленьких сыновей погибли во время катания на гидроцикле на реке Таловка на юге Красноярского края, сообщает ГСУСК региона.
"В следственные органы поступило сообщение о том, что на реке Таловка в окрестностях посёлка Большая Ирба в Курагинском районе Красноярского края при опрокидывании гидроцикла утонули три человека - мужчина и двое его сыновей пяти и семи лет. Предварительно установлено, что мужчина катался на гидроцикле с детьми без спасательных жилетов", - говорится в сообщении.
По данному факту начата проверка.
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ПроисшествияКрасноярский крайКурагинский район
 
 
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