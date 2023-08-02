https://ria.ru/20230802/gidrotsikl-1887808765.html

В Красноярском крае отец с двумя сыновьями погибли, катаясь на гидроцикле

В Красноярском крае отец с двумя сыновьями погибли, катаясь на гидроцикле - РИА Новости, 02.08.2023

В Красноярском крае отец с двумя сыновьями погибли, катаясь на гидроцикле

Отец и двое маленьких сыновей погибли во время катания на гидроцикле на реке Таловка на юге Красноярского края, сообщает ГСУСК региона. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T15:57

2023-08-02T15:57

2023-08-02T15:57

происшествия

красноярский край

курагинский район

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КРАСНОЯРСК, 2 авг - РИА Новости. Отец и двое маленьких сыновей погибли во время катания на гидроцикле на реке Таловка на юге Красноярского края, сообщает ГСУСК региона. "В следственные органы поступило сообщение о том, что на реке Таловка в окрестностях посёлка Большая Ирба в Курагинском районе Красноярского края при опрокидывании гидроцикла утонули три человека - мужчина и двое его сыновей пяти и семи лет. Предварительно установлено, что мужчина катался на гидроцикле с детьми без спасательных жилетов", - говорится в сообщении. По данному факту начата проверка.

https://ria.ru/20230724/zaplyv-1886026805.html

красноярский край

курагинский район

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происшествия, красноярский край, курагинский район