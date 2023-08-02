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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановили - РИА Новости, 02.08.2023
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T10:08
2023-08-02T10:08
2023-08-02T10:23
крымский мост
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.Причины остановки движения не уточняются.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
https://ria.ru/20230730/bezopasnost-1887138400.html
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крымский мост, россия, общество
Крымский мост, Россия, Общество
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли