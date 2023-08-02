https://ria.ru/20230802/afrika-1887864938.html

Миронов заявил, что Россия должна гарантировать безопасность Африке

Миронов заявил, что Россия должна гарантировать безопасность Африке - РИА Новости, 02.08.2023

Миронов заявил, что Россия должна гарантировать безопасность Африке

Российская Федерация, чтобы стать эффективным посредником Африки, должна гарантировать ей мир и безопасность, написал в своем телеграм-канале лидер фракции... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T19:43

2023-08-02T19:43

2023-08-02T19:43

сергей миронов

госдума рф

африка

россия

санкт-петербург

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российская Федерация, чтобы стать эффективным посредником Африки, должна гарантировать ей мир и безопасность, написал в своем телеграм-канале лидер фракции "Справедливая Россия - за Правду" в Госдуме Сергей Миронов. "Россия должна стать главным гарантом мира и безопасности в Африке. Доверие – ценнейший капитал, который делает нашу страну эффективным посредником, гарантом мира и безопасности на континенте", - сообщил он. Миронов добавил, что успех саммита "Россия- Африка" необходимо подкрепить повседневной работой по взаимодействию двух стран. Второй саммит "Россия - Африка" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге, несмотря на давление Запада, делегации стран континента смогли прибыть на мероприятие, а по его итогам была принята итоговая декларация, которая затронула практически все сферы взаимного сотрудничества. Парламентарий выразил уверенность, что России нужно развивать экономические связи с Африкой, хотя это является нелегкой задачей, потому что у Запада и Китая товарооборот с Африкой "раз в 15 больше нашего, причем за последние пять лет вырос в два с половиной раза". По его мнению, у России другие преимущества: отсутствие колониального прошлого и богатый опыт равноправных и взаимоуважительных отношений с континентом. "Свое слово должен сказать и депутатский корпус, активно участвуя в развитии межпарламентских и межпартийных связей", - заключил Миронов.

https://ria.ru/20230729/sammit-1887123131.html

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

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сергей миронов, госдума рф, африка, россия, санкт-петербург