https://ria.ru/20230801/zhurnalisty-1887496072.html

"Репортеры без границ" осудили атаки на журналистов в Нигере

"Репортеры без границ" осудили атаки на журналистов в Нигере - РИА Новости, 01.08.2023

"Репортеры без границ" осудили атаки на журналистов в Нигере

Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) осудила ряд нападений и угроз в адрес журналистов после переворота в Нигере. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T02:26

2023-08-01T02:26

2023-08-01T02:26

нигер

мохамед базум

репортеры без границ

в мире

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ПАРИЖ, 1 авг - РИА Новости. Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) осудила ряд нападений и угроз в адрес журналистов после переворота в Нигере. "Три инцидента против журналистов, зафиксированные за четыре дня, вызывают опасения относительно свободы прессы с момента переворота в Нигере. "Репортеры без границ" осуждают эти нападения и призывают к соблюдению права на информирование", - говорится в заявлении на сайте организации. Как отмечает НПО, в воскресенье корреспонденты французского телеканала TV5Monde и газеты Figaro получили словесные угрозы со стороны манифестантов во время освещения марша в поддержку военных, пришедших к власти в Нигере. НПО добавляет, что двумя днями ранее во время пресс-конференции в штабе партии отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума неизвестные напали на сотрудников нигерской телерадиокомпании Anfani и повредили камеру частного телеканала Bonferey. Военные Нигера 27 июля объявили по национальному телевидению, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президента по-прежнему удерживают в резиденции. Председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат сообщил РИА Новости, что Базум в порядке и чувствует себя хорошо. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".

https://ria.ru/20230801/niger-1887488073.html

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нигер, мохамед базум, репортеры без границ, в мире