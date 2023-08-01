https://ria.ru/20230801/zelenskiy-1887608296.html

Обращение Зеленского о России шокировало немцев

Обращение Зеленского о России шокировало немцев - РИА Новости, 01.08.2023

Обращение Зеленского о России шокировало немцев

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали просьбу президента Украины Владимира Зеленского поставить дальнобойное оружие и усилить санкции против... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T14:35

2023-08-01T14:35

2023-08-01T18:23

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украина

владимир зеленский

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россия

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали просьбу президента Украины Владимира Зеленского поставить дальнобойное оружие и усилить санкции против России. "Эта просьба вызывает у меня отвращение! Я не хочу больше ничего поставлять Украине", — написал один из комментаторов. "Он все требует и требует. Когда же это прекратится?" — отметил другой. "Тогда я требую немедленных мирных переговоров", — поддержал третий. "Пора перестать финансировать Украину и поставлять ей оружие", — поделился мнением еще один пользователь. "Он не знает слова "благодарность", но очень хорошо знает, как требовать", — заключили читатели.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украина бросила в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал президент Владимир Путин, ВСУ не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.

https://ria.ru/20230801/ukraina-1887516336.html

https://ria.ru/20230801/rossiya-1887530177.html

https://ria.ru/20230801/zelenskiy-1887523512.html

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в мире, украина, владимир зеленский, германия, россия, владимир путин, вооруженные силы украины