https://ria.ru/20230801/vologodchina-1887546235.html
Луценко: на Вологодчине растет число молодых специалистов в сфере АПК
Луценко: на Вологодчине растет число молодых специалистов в сфере АПК - РИА Новости, 02.08.2023
Луценко: на Вологодчине растет число молодых специалистов в сфере АПК
Число молодых специалистов в сфере агропромышленного комплекса (АПК) увеличивается в Вологодской области, сообщает Законодательное Собрание региона. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-01T11:42
2023-08-01T11:42
2023-08-02T09:30
вологодская область
андрей луценко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882389943_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_693ef89306713816484a1368512b02b4.jpg
ВОЛОГДА, 1 авг — РИА Новости. Число молодых специалистов в сфере агропромышленного комплекса (АПК) увеличивается в Вологодской области, сообщает Законодательное Собрание региона. Региональный закон "О мерах социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение агропромышленного комплекса области" был принят в 2015 году. В результате область решила задачи притока молодых специалистов в отрасль и повышения престижа профессии в сфере АПК. Как отметили в пресс-службе, студенты, получающие очное высшее образование по специальностям "зоотехния", "ветеринария", "агроинженерия", "агрономия", получили право на ежемесячную выплату в размере 4 тысяч рублей в случае поступления в вуз по договору о целевом обучении с уполномоченным органом государственной власти. Отработать в выбранном хозяйстве необходимо от трех лет. Данная мера поддержки работает и сегодня. За 7,5 лет реализации закона ежемесячные выплаты получили 77 вологжан. 38 студентов получают их сейчас. По окончанию учебы 23 студента трудоустроились на предприятия 10 муниципалитетов. В октябре 2022 года законодательством предоставлена возможность заключать целевые договоры с учреждением, занимающимся сельскохозяйственным производством. Мерой поддержки уже воспользовались четыре человека. В рамках этого же закона установлена единовременная выплата для молодых специалистов, которые имеют высшее или среднее специальное образование и устроились на работу в сельскохозяйственные предприятия области. В 2019 году размер единовременной выплаты был увеличен с 230 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Кроме того, 290 специалистов воспользовались выплатой - это ветеринары, инженеры, специалисты административного управления, зоотехники, агрономы, механики и лаборанты. Они заняты в 18 муниципалитетах региона. "После увеличения размера выплаты число молодых специалистов, желающих работать в сфере АПК, выросло. Это означает, что закон эффективен. В этом году мы решили расширить его возможности. Теперь воспользоваться правом на единовременную выплату могут вологжане в возрасте до 50 лет. Раньше предельный возраст составлял 35 лет. Рассчитываем, что дальнейшее совершенствование закона будет способствовать решению кадрового дефицита", - цитирует пресс-служба председателя Законодательного Собрания Вологодской области Андрея Луценко. В пресс-службе уточнили, что по состоянию на 1 января 2023 года в сфере сельского хозяйства региона трудится более 2,6 тысячи специалистов. Обеспеченность кадрами составляет 90%. Рабочих специальностей недостает больше всего. Последовательная работа по устранению кадрового дефицита будет продолжаться.
https://ria.ru/20230727/lutsenko-1886634301.html
https://ria.ru/20230725/biznes-1886164142.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882389943_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_a02e0ee830a50f49febd823fc03a2dd4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей луценко
Вологодская область, Андрей Луценко
ВОЛОГДА, 1 авг — РИА Новости. Число молодых специалистов в сфере агропромышленного комплекса (АПК) увеличивается в Вологодской области, сообщает Законодательное Собрание региона.
Региональный закон "О мерах социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение агропромышленного комплекса области" был принят в 2015 году. В результате область решила задачи притока молодых специалистов в отрасль и повышения престижа профессии в сфере АПК.
Луценко: количество электромобилей в Вологодской области неуклонно растет
Как отметили в пресс-службе, студенты, получающие очное высшее образование по специальностям "зоотехния", "ветеринария", "агроинженерия", "агрономия", получили право на ежемесячную выплату в размере 4 тысяч рублей в случае поступления в вуз по договору о целевом обучении с уполномоченным органом государственной власти. Отработать в выбранном хозяйстве необходимо от трех лет.
Данная мера поддержки работает и сегодня. За 7,5 лет реализации закона ежемесячные выплаты получили 77 вологжан. 38 студентов получают их сейчас. По окончанию учебы 23 студента трудоустроились на предприятия 10 муниципалитетов.
В октябре 2022 года законодательством предоставлена возможность заключать целевые договоры с учреждением, занимающимся сельскохозяйственным производством. Мерой поддержки уже воспользовались четыре человека. В рамках этого же закона установлена единовременная выплата для молодых специалистов, которые имеют высшее или среднее специальное образование и устроились на работу в сельскохозяйственные предприятия области. В 2019 году размер единовременной выплаты был увеличен с 230 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.
Кроме того, 290 специалистов воспользовались выплатой - это ветеринары, инженеры, специалисты административного управления, зоотехники, агрономы, механики и лаборанты. Они заняты в 18 муниципалитетах региона.
Вологодские власти расширили региональные меры поддержки бизнеса
"После увеличения размера выплаты число молодых специалистов, желающих работать в сфере АПК, выросло. Это означает, что закон эффективен. В этом году мы решили расширить его возможности. Теперь воспользоваться правом на единовременную выплату могут вологжане в возрасте до 50 лет. Раньше предельный возраст составлял 35 лет. Рассчитываем, что дальнейшее совершенствование закона будет способствовать решению кадрового дефицита", - цитирует пресс-служба председателя Законодательного Собрания Вологодской области Андрея Луценко
.
В пресс-службе уточнили, что по состоянию на 1 января 2023 года в сфере сельского хозяйства региона трудится более 2,6 тысячи специалистов. Обеспеченность кадрами составляет 90%. Рабочих специальностей недостает больше всего. Последовательная работа по устранению кадрового дефицита будет продолжаться.