https://ria.ru/20230801/vologodchina-1887546235.html

Луценко: на Вологодчине растет число молодых специалистов в сфере АПК

Луценко: на Вологодчине растет число молодых специалистов в сфере АПК - РИА Новости, 02.08.2023

Луценко: на Вологодчине растет число молодых специалистов в сфере АПК

Число молодых специалистов в сфере агропромышленного комплекса (АПК) увеличивается в Вологодской области, сообщает Законодательное Собрание региона. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-01T11:42

2023-08-01T11:42

2023-08-02T09:30

вологодская область

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 1 авг — РИА Новости. Число молодых специалистов в сфере агропромышленного комплекса (АПК) увеличивается в Вологодской области, сообщает Законодательное Собрание региона. Региональный закон "О мерах социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение агропромышленного комплекса области" был принят в 2015 году. В результате область решила задачи притока молодых специалистов в отрасль и повышения престижа профессии в сфере АПК. Как отметили в пресс-службе, студенты, получающие очное высшее образование по специальностям "зоотехния", "ветеринария", "агроинженерия", "агрономия", получили право на ежемесячную выплату в размере 4 тысяч рублей в случае поступления в вуз по договору о целевом обучении с уполномоченным органом государственной власти. Отработать в выбранном хозяйстве необходимо от трех лет. Данная мера поддержки работает и сегодня. За 7,5 лет реализации закона ежемесячные выплаты получили 77 вологжан. 38 студентов получают их сейчас. По окончанию учебы 23 студента трудоустроились на предприятия 10 муниципалитетов. В октябре 2022 года законодательством предоставлена возможность заключать целевые договоры с учреждением, занимающимся сельскохозяйственным производством. Мерой поддержки уже воспользовались четыре человека. В рамках этого же закона установлена единовременная выплата для молодых специалистов, которые имеют высшее или среднее специальное образование и устроились на работу в сельскохозяйственные предприятия области. В 2019 году размер единовременной выплаты был увеличен с 230 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Кроме того, 290 специалистов воспользовались выплатой - это ветеринары, инженеры, специалисты административного управления, зоотехники, агрономы, механики и лаборанты. Они заняты в 18 муниципалитетах региона. "После увеличения размера выплаты число молодых специалистов, желающих работать в сфере АПК, выросло. Это означает, что закон эффективен. В этом году мы решили расширить его возможности. Теперь воспользоваться правом на единовременную выплату могут вологжане в возрасте до 50 лет. Раньше предельный возраст составлял 35 лет. Рассчитываем, что дальнейшее совершенствование закона будет способствовать решению кадрового дефицита", - цитирует пресс-служба председателя Законодательного Собрания Вологодской области Андрея Луценко. В пресс-службе уточнили, что по состоянию на 1 января 2023 года в сфере сельского хозяйства региона трудится более 2,6 тысячи специалистов. Обеспеченность кадрами составляет 90%. Рабочих специальностей недостает больше всего. Последовательная работа по устранению кадрового дефицита будет продолжаться.

https://ria.ru/20230727/lutsenko-1886634301.html

https://ria.ru/20230725/biznes-1886164142.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко