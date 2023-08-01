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В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.08.2023
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в городе Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской,... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T19:47
2023-08-01T19:47
2023-08-01T19:55
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в городе Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, сигнал тревоги в этих регионах прозвучал практически одновременно – около 19.40 (совпадает с мск).Ранее во вторник сигнал тревоги трижды звучал на всей территории Украины, спустя некоторое его отменяли.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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киев, киевская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Киевская область, Украина, В мире
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Киеве и нескольких областях